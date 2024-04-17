Karaciğer yağlanması, genellikle belirtiler oluşturmadan ilerleyebilir, ancak ilerleyen vakalarda karaciğer iltihabı, fibrozis (karaciğerde skar dokusunun birikmesi) ve siroz gibi ciddi karaciğer hastalıklarına yol açabilir. Peki, Karaciğer yağlanması nedir? Karaciğer yağlanmasının nedenleri nedir, çözümü ne?

KARACİĞER YAĞLANMASI NEDİR?

Karaciğer yağlanması, karaciğerinizin içinde zamanla karaciğer fonksiyonunu etkileyebilecek ve karaciğer hasarına neden olabilecek kadar fazla miktarda yağ olduğu anlamına gelir.

KARACİĞER YAĞLANMASININ NEDENLERİ NEDİR?