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Kara Ağaç Destanı nerede çekiliyor, setleri nerede?

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Anadolu'nun kadim topraklarında, geçmişten günümüze uzanan bir serüvenin izlerini taşıyan "Kara Ağaç Destanı", 1950 ve 1970'li yıllar arasındaki dönemi mercek altına alıyor. Kara Ağaç Destanı nerede çekiliyor, setleri nerede?

KARA AĞAÇ DESTANI KONUSU NE?

Kara Ağaç Destanı dizisi, 23 Şubat tarihinde TRT 1 ekranlarında seyirciyle buluşmaya başlıyor. Yapımcılığını Hasan Kurul'un üstlendiği dizi, yönetmen koltuğunda Ufuk Hakan Eren'in başarılı yönetmenliğiyle hayat buluyor. Anadolu'nun derin topraklarında geçen hikaye, 1950 ve 1970'li yıllar arasında geçiyor ve iyilikle kötülüğün, varlıkla yokluğun karmaşık dokusunu bir araya getirerek seyirciye aktarıyor.

KARA AĞAÇ DESTANI YAŞANMIŞ GERÇEK HİKAYE Mİ?

Kara Ağaç Destanı dizisi gerçek bir hikaye değildir, kurgudur.

KARA AĞAÇ DESTANI SON BÖLÜDE NELER OLDU?

"Kara Ağaç Destanı"nda; 1950 ve 1970'li yıllarda Anadolu'nun kadim topraklarında iyiliğin yanında kötülüğün, varlığın dünyası ile yokluğun gerçeği yan yana anlatılırken heyecan, hüzün ve sevda kalplere dokunacak.

KARA AĞAÇ DESTANI NEREDE ÇEKİLİYOR?

Kara Ağaç Destanı dizisi Kayseri'nin Yeşilhisar Soğanlı Vadisi'nde çekilmektedir

Kaynak: Haberler.com / Gündem

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