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Kara Ağaç Destanı 17. bölüm izle! 16 Eylül Pazartesi Kara Ağaç Destanı SON BÖLÜM izleme link!

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"Kara Ağaç Destanı"nda; 1950 ve 1970'li yıllarda Anadolu'nun kadim topraklarında iyiliğin yanında kötülüğün, varlığın dünyası ile yokluğun gerçeği yan yana anlatılırken heyecan, hüzün ve sevda kalplere dokunacak. Peki, 16 Eylül Pazartesi Kara Ağaç Destanı SON BÖLÜM izleme linki var mı? Kara Ağaç Destanı 17. bölüm izle!

Anadolu'nun kadim topraklarında, geçmişten günümüze uzanan bir serüvenin izlerini taşıyan "Kara Ağaç Destanı", 1950 ve 1970'li yıllar arasındaki dönemi mercek altına alıyor. Kara Ağaç Destanı canlı izle! Kara Ağaç Destanı 17. bölüm izle! 16 Eylül Pazartesi Kara Ağaç Destanı SON BÖLÜM izleme link!

KARA AĞAÇ DESTANI KONUSU NE?

Ölümden dönen Sultan, Ömer'i yanında göremeyince bir şeylerin ters gittiğini anlar. Sultan, Ömer'le yüzleşmesinden sonra onunla birlikte kurduğu hayali tek başına sürdürmeye karar verir. Hem Celal Ağa'ya hem de Latif Bey'e karşı büyük bir mücadeleye girişir. Sultan'ı korumak için sevdasından vazgeçen Ömer, düğün hazırlıklarının hızlanmasıyla sıkışıp kalmıştır. Üzerine bir de Sultan'ın, Kara Ağaç'tan ayrılma kararıyla sarsılır. Ömer Sultan'ı kararından döndürebilecek midir? Celal Ağa, konaktaki sırrın Ayten'de düğümlendiğini fark eder. Bir yandan sırrın peşine düşerken diğer yandan büyük planını gerçekleştirmeye devam eder. Ayten'in can havliyle yaptığı son hamle ise Sultan'ın hayatını alt üst eder.

SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

Kara Ağaç Destanı'nın ikinci sezon ilk bölümünde neler olacak? Büyük sırrı öğrenen Ömer için karar vakti gelmiştir. Ömer'in önünde artık iki yol vardır; ya susacak ya da her şeyin hesabını soracaktır. Sultan, Asiye ve Raziye, Ömer'i durdurmaya çalışsa da Ömer'in kararı ne olacaktır? İçine şüphe düşen Celal Ağa, Raziye'nin doğumunu araştırmaya başlamıştır. Bu araştırma sonucunda Ayten'in, Raziye'nin ebesinin kızı olduğunu öğrenir. Asiye, Raziye ve Naile'yi karşısına alan Celal Ağa hakikati öğrenmek için şiddetle üzerlerine gider. Sevdiklerinin tehlikede olduğunu öğrenen Ömer, bu olay üzerine kararını verir. Artık geriye tek bir soru kalmıştır. Büyük sırrı öğrenen Celal Ağa ne yapacaktır? "Kara Ağaç Destanı"nda; 1950 ve 1970'li yıllarda Anadolu'nun kadim topraklarında iyiliğin yanında kötülüğün, varlığın dünyası ile yokluğun gerçeği yan yana anlatılırken heyecan, hüzün ve sevda kalplere dokunuyor.

KARA AĞAÇ DESTANI YAŞANMIŞ GERÇEK HİKAYE Mİ?

Kara Ağaç Destanı dizisi gerçek bir hikaye değildir, kurgudur.

KARA AĞAÇ DESTANI 17. BÖLÜM İZLEME LİNKİ (17.BÖLÜM bu sayfada yayınlancaktır.)

Osman DEMİR
Osman DEMİR
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