Kara Ağaç Destanı 16. Bölüm fragmanı yayınlandı mı? 7 Haziran Kara Ağaç Destanı yeni bölüm fragmanı izleme linki var mı?

Kara Ağaç Destanı dizisi takipçileri yeni bölümü heyecanla takip ederken Kara Ağaç Destanı 16. Bölüm fragmanı yayınlandı mı merak ediyor. Peki, Kara Ağaç Destanı 16. Bölüm fragmanı yayınlandı mı? 7 Haziran Kara Ağaç Destanı yeni bölüm fragmanı izleme linki var mı?

KARA AĞAÇ DESTANI SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

Kara Ağaç'ta ekime devam eden taraflar 'toprak kurdu' sorunuyla karşı karşıya kalır. Ömer, ekim yapmayı imkânsız hale getiren bu problemin üstesinden gelebilmek için Osman Ağa'nın yıllar evvel ürettiği çözümü bulmak zorundadır. Sultan'ın büyük sırrı bildiğini öğrenen Asiye, zor ve acı verici de olsa kızıyla duygusal bir yüzleşme yaşar. Sultan, gerçek annesiyle kavuşmanın coşkusu içindeyken sevdiği adamı kaybetmenin eşiğine gelmiştir. Kavuşmalarının önündeki engelin sır olduğunu bilen Sultan, Ömer'e büyük sırrı açıklayacak mıdır?

KARA AĞAÇ DESTANI 16. BÖLÜM FRAGMANI YAYINLANDI MI?

Kara Ağaç Destanı 16. Bölüm fragmanı henüz yayınlanmadı. Güncel gelişmeler için sayfamızı takip edebilirsiniz.