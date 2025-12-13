Haberler

Kar İstanbul'un kapısına dayandı! Her yer beyaza büründü

Kar İstanbul'un kapısına dayandı! Her yer beyaza büründü
Güncelleme:
İstanbul'a kara yoluyla yaklaşık 120 kilometre mesafede bulunan önemli kış turizm merkezlerinden Kartepe'de etkili olan kar yağışıyla birlikte ağaçlar beyaza büründü. Zirvede karpostallık görüntüler oluştu.

  • Kocaeli'nin Samanlı Dağları'nda 1.640 rakımlı Kartepe zirvesinde akşam saatlerinde kar yağışı etkili oldu.
  • Kartepe zirvesi İstanbul'a karayoluyla yaklaşık 120 kilometre uzaklıkta bulunuyor.
  • Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın, kış lastiği olmadan trafiğe çıkılmamasını istedi.

Kocaeli'de, hava sıcaklığının 5 derece olarak ölçüldüğü Samanlı Dağları'nın bin 640 rakımlı zirvesi Kartepe'de akşam saatlerinde yeniden etkili olan kar yağışıyla birlikte ağaçlar beyaza büründü.

KARPOSTALLIK GÖRÜNTÜLER

İstanbul'a kara yoluyla yaklaşık 120 kilometre uzaklıktaki zirvede karpostallık görüntüler oluştu.

Kar İstanbul'un kapısına dayandı! Her yer beyaza büründü

"KIŞ LASTİĞİ OLMADAN TRAFİĞE ÇIKMAYIN"

Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın, şehrin yüksek kesimlerinde kar yağışının etkili olmasıyla birlikte ekiplerin kar küreme çalışmalarını sürdürdüğünü belirterek, "Sahada görev yapan tüm çalışma arkadaşlarıma Rabbimden kolaylıklar diliyorum. Kıymetli hemşehrilerimizden de kendi can ve mal güvenlikleri ile trafik güvenliği için kış lastiği olmadan trafiğe çıkmamalarını özellikle rica ediyorum" dedi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Umut Halavart - Yaşam
500

