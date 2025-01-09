Kanal D yayın akışı! 9 OCAK Kanal D yayın akışında neler var? Bu akşam hangi diziler var?
Kanal D yayın akışı! Kanal D'nin 9 Ocak yayın akışı hakkında bilgi veriliyor. 9 Ocak 2025 Perşembe günü için Kanal D yayın akışı, izleyiciler tarafından merak ediliyor. 9 OCAK Kanal D yayın akışında neler var? Bu akşam hangi diziler var?
Kanal D'nin bugünkü yayın akışında her yaştan izleyicinin ilgisini çekecek programlar yer alıyor. Gündüz saatlerinde sevilen magazin programları ve yarışma şovları ekrana gelirken, akşam kuşağında ise Kanal D'nin popüler dizilerinden biri izleyicilerle buluşacak. Peki, 9 OCAK Kanal D yayın akışında neler var? Bu akşam hangi diziler var? İşte, 9 Ocak 2025 Kanal D yayın akışı ve detaylar!
KANAL D YAYIN AKIŞINDA NELER VAR?
9 Ocak 2025 tarihinde Kanal D yayın akışı, izleyicilere zengin bir içerik yelpazesi sunuyor.
KANAL D YAYIN AKIŞI
07:00 Küçük Ağa
09:00 Neler Oluyor Hayatta?
11:15 Yaprak Dökümü
13:00 Gelinim Mutfakta
16:00 Arka Sokaklar
18:30 Kanal D Ana Haber
20:00 Efsane
22:15 Efsane
00:30 İnci Taneleri
03:00 Zalim İstanbul
04:45 Kuzey Güney