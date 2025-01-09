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Kanal D yayın akışı! 9 OCAK Kanal D yayın akışında neler var? Bu akşam hangi diziler var?

Kanal D yayın akışı! 9 OCAK Kanal D yayın akışında neler var? Bu akşam hangi diziler var?
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Kanal D yayın akışı! Kanal D'nin 9 Ocak yayın akışı hakkında bilgi veriliyor. 9 Ocak 2025 Perşembe günü için Kanal D yayın akışı, izleyiciler tarafından merak ediliyor. 9 OCAK Kanal D yayın akışında neler var? Bu akşam hangi diziler var?

Kanal D'nin bugünkü yayın akışında her yaştan izleyicinin ilgisini çekecek programlar yer alıyor. Gündüz saatlerinde sevilen magazin programları ve yarışma şovları ekrana gelirken, akşam kuşağında ise Kanal D'nin popüler dizilerinden biri izleyicilerle buluşacak. Peki, 9 OCAK Kanal D yayın akışında neler var? Bu akşam hangi diziler var? İşte, 9 Ocak 2025 Kanal D yayın akışı ve detaylar!

KANAL D YAYIN AKIŞINDA NELER VAR?

9 Ocak 2025 tarihinde Kanal D yayın akışı, izleyicilere zengin bir içerik yelpazesi sunuyor.

Kanal D yayın akışı! 9 OCAK Kanal D yayın akışında neler var? Bu akşam hangi diziler var?

KANAL D YAYIN AKIŞI

07:00 Küçük Ağa

09:00 Neler Oluyor Hayatta?

11:15 Yaprak Dökümü

13:00 Gelinim Mutfakta

16:00 Arka Sokaklar

18:30 Kanal D Ana Haber

20:00 Efsane

22:15 Efsane

00:30 İnci Taneleri

03:00 Zalim İstanbul

04:45 Kuzey Güney

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