Kanal D yayın akışı 19 Mayıs! Bugün Kanal D'de hangi diziler var?

Kanal D yayın akışı 19 Mayıs! Bugün Kanal D'de hangi diziler var?
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Kanal D yayın akışı 19 Mayıs 2025 Pazartesi günü için merak edilen konular arasında yer alıyor. Resmi tatil olması nedeniyle ekran başında daha fazla zaman geçiren izleyiciler, Kanal D'de bugün hangi programların ve dizilerin yayınlanacağını araştırıyor.

Sabah kuşağından gece geç saatlere kadar uzanan yayın listesi, farklı izleyici gruplarına hitap eden içeriklerle dolu. Özellikle Uzak Şehir dizisinin yeni bölümü ve sevilen yapımların tekrarları, Kanal D yayın akışını öne çıkarıyor. Peki, 19 Mayıs Kanal D yayın akışında neler var? Hangi program saat kaçta başlıyor? Tüm detaylarıyla Kanal D'nin 19 Mayıs 2025 Pazartesi yayın akışı haberimizde…

KANAL D YAYIN AKIŞI 19 MAYIS

07:00 Kavak Yelleri

09:00 Neler Oluyor Hayatta?

11:00 Yaprak Dökümü

13:30 Gelinim Mutfakta

16:45 Arka Sokaklar

18:30 Kanal D Ana Haber

20:00 Uzak Şehir

SHOW TV YAYIN AKIŞI

08:00 Bu Sabah

10:00 Kızılcık Şerbeti

12:30 Gelin Evi

15:00 Didem Arslan Yılmaz'la Vazgeçme

18:45 Show Ana Haber

20:00 Görev Başında

22:00 Çırak

00:00 Bahar

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