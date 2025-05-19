Kanal D yayın akışı 19 Mayıs! Bugün Kanal D'de hangi diziler var?
Kanal D yayın akışı 19 Mayıs 2025 Pazartesi günü için merak edilen konular arasında yer alıyor. Resmi tatil olması nedeniyle ekran başında daha fazla zaman geçiren izleyiciler, Kanal D'de bugün hangi programların ve dizilerin yayınlanacağını araştırıyor.
Sabah kuşağından gece geç saatlere kadar uzanan yayın listesi, farklı izleyici gruplarına hitap eden içeriklerle dolu. Özellikle Uzak Şehir dizisinin yeni bölümü ve sevilen yapımların tekrarları, Kanal D yayın akışını öne çıkarıyor. Peki, 19 Mayıs Kanal D yayın akışında neler var? Hangi program saat kaçta başlıyor? Tüm detaylarıyla Kanal D'nin 19 Mayıs 2025 Pazartesi yayın akışı haberimizde…
KANAL D YAYIN AKIŞI 19 MAYIS
07:00 Kavak Yelleri
09:00 Neler Oluyor Hayatta?
11:00 Yaprak Dökümü
13:30 Gelinim Mutfakta
16:45 Arka Sokaklar
18:30 Kanal D Ana Haber
20:00 Uzak Şehir
SHOW TV YAYIN AKIŞI
08:00 Bu Sabah
10:00 Kızılcık Şerbeti
12:30 Gelin Evi
15:00 Didem Arslan Yılmaz'la Vazgeçme
18:45 Show Ana Haber
20:00 Görev Başında
22:00 Çırak
00:00 Bahar