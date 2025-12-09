Kamyonun kasasında gördüğü manzaraya isyan etti: Ufacık çocuk ya, şuraya bak

Sakarya'da trafikte ilerleyen bir kamyonette çekilen görüntü, sosyal medyada büyük yankı uyandırdı. Araç içinde 4-5 yetişkin bulunurken, küçük bir kız çocuğunun kasada yolculuk ettiğini gören bir sürücü duruma tepki gösterdi.

"EŞEK KADAR ADAMI ÖNE KOYMUŞLAR"

Görüntüyü kaydeden sürücü "Ufacık çocuk ya, şuraya bak. Yazık günah. Küçücük çocuğu içine sığdıramamışlar. Eşek kadar adamı öne koymuşlar..." diyerek duruma tepki gösterdi.