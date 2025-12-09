Haberler

Kamyonun kasasında gördüğü manzaraya isyan etti: Ufacık çocuk ya, şuraya bak

Kamyonun kasasında gördüğü manzaraya isyan etti: Ufacık çocuk ya, şuraya bak Haber Videosunu İzle
Kamyonun kasasında gördüğü manzaraya isyan etti: Ufacık çocuk ya, şuraya bak
Sakarya'da 4–5 yetişkin araç içinde otururken küçük bir kız çocuğunun kasada taşıdığı görüldü. O anlara tanık olan sürücü duruma tepki göstererek "Yazık günah, küçücük çocuğu kasaya koymuşlar" sözleriyle durumu eleştirdi.

Sakarya'da trafikte ilerleyen bir kamyonette çekilen görüntü, sosyal medyada büyük yankı uyandırdı. Araç içinde 4-5 yetişkin bulunurken, küçük bir kız çocuğunun kasada yolculuk ettiğini gören bir sürücü duruma tepki gösterdi.

"EŞEK KADAR ADAMI ÖNE KOYMUŞLAR"

Görüntüyü kaydeden sürücü "Ufacık çocuk ya, şuraya bak. Yazık günah. Küçücük çocuğu içine sığdıramamışlar. Eşek kadar adamı öne koymuşlar..." diyerek duruma tepki gösterdi.

