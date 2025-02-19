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Kamu kurumları uzaktan çalışacak mı? 20-21 Şubat uzaktan çalışma olacak mı?

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İstanbul'da 20-21 Şubat 2025 tarihlerinde beklenen olumsuz hava koşulları nedeniyle, kamu kurumlarında uzaktan çalışma düzenlemesi yapılıp yapılmayacağı merak ediliyor.

Vatandaşlar, bu tarihlerde kamu kurumlarının uzaktan çalışmaya geçip geçmeyeceğini ve resmi bir açıklama olup olmadığını araştırıyor. 20-21 Şubat'ta kamu kurumları uzaktan çalışacak mı? sorusunun cevabı merak ediliyor. AKOM tarafından yapılan uyarının ardından birçok kişi Perşembe ve Cuma günü uzaktan çalışma sisteminin olup olmayacağını araştırıyor. Peki, Kamu kurumları uzaktan çalışacak mı? 20-21 Şubat uzaktan çalışma olacak mı?

KAMU KURUMLARI UZAKTAN ÇALIŞACAK MI?

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu ise şehri 3 gün boyunca esaret altına alacak kar yağışı için dikkat çeken uyarılarda bulundu. İmamoğlu X üzerinden yaptığı paylaşımda, " İstanbul'u etkisi altına alacak ve 3 gün süreceği tahmin edilen yoğun kar yağışıyla ilgili bazı uyarılarımız şöyledir; İBB olarak sorumluluk alanımızda olan tüm yollarda bütün araçlarımız ve çalışanlarımızla görev başındayız" diyerek şunları kaydetti: "Özellikle Kuzey Marmara Otoyolu ve havalimanı bağlantıları gibi çevrede farklı kurum ve kuruluşların sorumluluğunda olan yerlerle ilgili işbirliği halindeyiz.

Kamu kurumları uzaktan çalışacak mı? 20-21 Şubat uzaktan çalışma olacak mı?

Kamu kurumları uzaktan çalışacak mı? 20-21 Şubat uzaktan çalışma olacak mı?
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