Türkiye'nin en çok izlenen bilgi yarışmalarından biri olan Kim Milyoner Olmak İster programında "Kahvenin ana vatanı neresidir?" sorusu gündem oldu. Bu soruyla karşılaşan yarışmacı, cevabı bilmekte zorlanırken, ekran başındaki pek çok izleyici "Kahvenin ana vatanı neresidir?" sorusunun cevabını öğrenmek için araştırma yapmaya başladı. Peki, Kahvenin ana vatanı neresidir? İşte cevabı...

KAHVENİN ANA VATANI NERESİDİR?

A) Doğu Afrika'da dağlık bir bölge

B) Güney Amerika ormanları

C) Eminönü

D) Üsküdar

Doğru Cevap: A şıkkıdır.