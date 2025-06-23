Kahvenin ana vatanı neresidir?

Kahvenin ana vatanı neresidir?
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"Kahvenin ana vatanı neresidir?" sorusu, Kim Milyoner Olmak İster yarışmasında yöneltildiğinde izleyicilerin ilgisini çeken sorulardan biri oldu. Yarışma severlerin hafızasına kazınan bu soru, kahvenin tarihiyle ilgili bilgileri merak eden birçok kişiyi arama motorlarına yönlendirdi.

Türkiye'nin en çok izlenen bilgi yarışmalarından biri olan Kim Milyoner Olmak İster programında "Kahvenin ana vatanı neresidir?" sorusu gündem oldu. Bu soruyla karşılaşan yarışmacı, cevabı bilmekte zorlanırken, ekran başındaki pek çok izleyici "Kahvenin ana vatanı neresidir?" sorusunun cevabını öğrenmek için araştırma yapmaya başladı. Peki, Kahvenin ana vatanı neresidir? İşte cevabı...

KAHVENİN ANA VATANI NERESİDİR?

A) Doğu Afrika'da dağlık bir bölge

B) Güney Amerika ormanları

C) Eminönü

D) Üsküdar

Doğru Cevap: A şıkkıdır.

Kahvenin ana vatanı neresidir?

Haberler.com / Beyza Nur Ergin - Gündem
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