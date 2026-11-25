Kahramanmaraş Türkoğlu'nda trenle çarpışan otomobildeki 2 kişi yaralandıGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
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Kahramanmaraş Türkoğlu'nda hemzemin geçitte otomobilin kontrolsüz geçişi nedeniyle trenle çarpışma yaşandı. Kazada otomobil sürücüsü ile 8 yaşındaki yolcu yaralandı; yaralılar hastaneye kaldırıldı, hayati tehlikelerinin bulunmadığı öğrenildi.
Kaza, Türkoğlu ilçesinde meydana geldi. R.Ç. (38) yönetimindeki tren, Türkoğlu’ndan Nurdağı istikametine seyir halindeyken, D.M.Y. (45) yönetimindeki 46 ADT 460 plakalı otomobilin kontrolsüz şekilde hemzemin geçitten geçmeye çalışması sonucu çarpışma yaşandı.
Kazada otomobil sürücüsü D.M.Y. ile araçta yolcu olarak bulunan Y.İ.Y. (8) yaralandı. Yaralılar, olay yerine sevk edilen 112 Acil Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Türkoğlu Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı.
Yaralıların hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.
Haber: Muhammet Özer
Kaynak: Haber Platformu