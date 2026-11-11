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Kahramanmaraş Onikişubat'ta 79 yaşındaki adam minibüs çarpmasıyla yaşamını yitirdi

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Kahramanmaraş Onikişubat'ta 79 yaşındaki adam minibüs çarpmasıyla yaşamını yitirdi Haber Videosunu İzle
Kahramanmaraş Onikişubat'ta 79 yaşındaki adam minibüs çarpmasıyla yaşamını yitirdi
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Kahramanmaraş'ın Onikişubat ilçesinde yolun karşısına geçmeye çalışan 79 yaşındaki adama minibüs çarptı. Yaralanan adam, kaldırıldığı KSÜ Tıp Fakültesi Hastanesi'nde tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Kaza, sabah saatlerinde Onikişubat ilçesi Tekerek Mahallesi Bahçeci Hoca Bulvarı’nda meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, yolun karşısına geçmeye çalışan 79 yaşındaki İ.G.’ye seyir halindeki bir minibüs çarptı.

Çarpmanın etkisiyle yaralanan yaşlı adam için olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi. İlk müdahalesi yapılan İ.G., ambulansla Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi (KSÜ) Tıp Fakültesi Hastanesi’ne kaldırıldı.

Burada tedavi altına alınan 79 yaşındaki vatandaş, doktorların tüm müdahalelerine rağmen hayatını kaybetti.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

Haber: Muhammet Özer

Kaynak: Haber Platformu
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