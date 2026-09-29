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Kahramanmaraş Elbistan'da 18 yaşındaki genç kız pencereden düşüp hastaneye kaldırıldı

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Kahramanmaraş Elbistan'da 18 yaşındaki genç kız pencereden düşüp hastaneye kaldırıldı
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Kahramanmaraş'ın Elbistan ilçesinde 18 yaşındaki genç kız, Malatya Caddesi'ndeki binanın ikinci katındaki pencereden zemine düştü. Olay yerinde ilk müdahalesi yapılan genç kız, ambulansla Elbistan Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı; sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi.

Olay, Malatya Caddesi üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, H.K. henüz belirlenemeyen bir nedenle ikamet ettiği binanın ikinci katındaki pencereden zemine düştü.

Genç kızın düştüğünü gören çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerince olay yerinde ilk müdahalesi yapılan H.K., ambulansla Elbistan Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı.

Hastanede tedavi altına alınan H.K.’nin sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi.

Olayla ilgili inceleme başlatıldı.

Haber: Muhammet Özer

Kaynak: Haber Platformu
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