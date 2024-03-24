Kadir İnanır sağlık durumu ne? Kadir İnanır hasta mı, hastalığı ne?

Yeşilçam'ın efsane aktörü Kadir İnanır, İstanbul Beykoz'daki evinde inme geçirdi. Usta oyuncu, bilinci kapalı şekilde hastaneye kaldırıldı. Beyin tomografisi ve MR çekilecek İnanır'a çıkacak test sonucuna göre tedavi uygulanacağı belirtildi. Kadir İnanır sağlık durumu ne? Kadir İnanır hasta mı, hastalığı ne?

KADİR İNANIR SAĞLIK DURUMU NE?

İnanır, bu sabah İstanbul Beykoz'daki evinde inme geçirdi. 74 yaşındaki İnanır'ın bilinci kapalı şekilde Ümraniye Eğitim Araştırma Hastanesi'ne sevk edildiği belirtildi.

Hastanede beyin tomografisi ve MR çekilmesi sonrasında çıkan sonuca göre İnanır'a tedavi uygulanacağı bilgisi verildi.

DAHA ÖNCE DE HASTANEYE KALDIRILMIŞTI

Kadir İnanır, 20 Kasım 2021'de de rahatsızlanmış ve Pamukkale Üniversitesi Hastanesi'ne kaldırılmıştı. İnanır, beyin damarında pıhtı attığının belirlenmesinin ardından yoğun bakıma alındıktan sonra ameliyat geçirmişti.