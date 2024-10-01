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Kadir Ezildi'nin nişanlısı kim, Gamze Türkmen kimdir?

Kadir Ezildi'nin nişanlısı kim, Gamze Türkmen kimdir?
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Temizlik Avcıları ve En Hamarat Benim programlarının sunucusu Kadir Ezildi evlilik yolunda ilk adımı attı. Peki, Kadir Ezildi'nin nişanlısı kim, Gamze Türkmen kimdir?

En Hamarat Benim programının popüler sunucusu Kadir Ezildi, bir süredir gizli tuttuğu sevgilisi Gamze Türkmen ile nişanlandı. Aile arasında gerçekleşen tören, Ezildi'nin takipçileri tarafından büyük beğeni topladı. Buna göre Kadir Ezildi henüz evlenmedi fakat Gamze Türkmen ile nişanlandı. Kadir Ezildi'nin nişanlısı kim, Gamze Türkmen kimdir?

KADİR EZİLDİ'NİN NİŞANLISI GAMZE TÜRKMEN KİMDİR?

Kadir Ezildi'nin sevgilisi ve nişanlısı Gamze Türkmen'dir. Kadir Ezildi dün gerçekleştirdiği söz ile birlikte Gamze Türkmen ile nişanlanmıştır.

Kadir Ezildi'nin nişanlısı kim, Gamze Türkmen kimdir?

Kadir Ezildi'nin nişanlısı Gamze Türkmen aslen Erzurum'lu ve Güzel Sanatlar Fakültesi mezunudur.

Gamze Türkmen, 1 Mart 1993 tarihinde Erzurum'un Yakutiye ilçesinde dünyaya gelmiştir. Şu anda 31 yaşında olan Türkmen, tanınmış ses sanatçısı Fırat Türkmen'in kardeşi olarak bilinir. Eğitimini Erzurum'da tamamlayan Gamze Türkmen, güzel sanatlar fakültesinden mezun olmuştur. Sanatla iç içe büyüyen bir ailede yetişen Gamze Türkmen, ağabeyinin müzik dünyasındaki varlığıyla dikkat çekmiştir.

Kadir Ezildi'nin nişanlısı kim, Gamze Türkmen kimdir?

Kadir Ezildi'nin nişanlısı Gamze Türkmen, 1 Mart 1993 tarihinde Erzurum'un Yakutiye ilçesinde doğmuştur. 2024 yılı itibarıyla 31 yaşındadır.

Osman DEMİR
Osman DEMİR
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