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Kadir Ezildi düğünü ne zaman?

Kadir Ezildi düğünü ne zaman?
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Kadir Ezildi düğünü ne zaman oldu? Televizyon ekranlarının sevilen yüzü Kadir Ezildi, 5 Mayıs 2025 tarihinde hayatını nişanlısı Gamze Türkmen ile birleştirdi. Uzun süredir merak edilen düğün tarihi netleşti ve çift, sevdiklerinin katıldığı sade ama anlamlı bir törenle dünyaevine girdi.

Kadir Ezildi düğünü ne zaman? sorusu, nişan dönemindeki paylaşımları ve hazırlıklarıyla gündeme gelen Ezildi'nin hayranları tarafından sıklıkla araştırılıyor. Birçok kişi, Kadir Ezildi'nin düğünü ne zaman? sorusunun cevabını merak ediyor.

KADİR EZİLDİ'NİN DÜĞÜNÜ NE ZAMAN?

Nikah töreni Maltepe'deki özel bir mekânda gerçekleşti ve yalnızca aile bireyleri ile yakın dostların katılımına açık tutuldu. Kadir Ezildi düğün töreni, zarafeti ve içtenliğiyle dikkat çekerken, Ezildi sosyal medyada yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:

"Sonunda dünyaevine girdik. Evet, hazırdık ve 'evet' dedik. Ailemize yeni bir üye katıldı: Gamze Ezildi."

Kadir Ezildi düğünü ne zaman?

Haberler.com / Beyza Nur Ergin - Gündem
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