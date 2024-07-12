Kamuoyunda '9. Yargı Paketi' olarak bilinen biri geçici madde olmak üzere 39 maddelik 'Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi, TBMM Adalet Komisyonu'nda 20.5 saatlik görüşmenin ardından kabul edildi. Kadınların evlendikten sonra bekarlık soyadını kullanıp kullanamayacağı merak ediliyor. Peki, Kadınlar evlendikten sonra bekarlık soyadını kullanabilecek mi? Detaylar haberimizde...

TBMM Adalet Komisyonu'nda kabul edilen '9. Yargı Paketi' ile kadınlar, evlendikten sonra bekarlık soyadlarını tek başına kullanamayacak. Buna göre; Anayasa Mahkemesi (AYM) tarafından iptal edilen Türk Medeni Kanunu'nun 187'nci maddesi şöyle düzenlendi:

"Kadın, evlenmekle kocasının soyadını alır. Kadın evlendirme memuruna veya daha sonra nüfus dairesine yapacağı yazılı başvuruyla kocasının soyadı önünde önceki soyadını da kullanabilir. Kadının soyadı, kendi soyadı ile önceki kocasının soyadından oluşuyorsa kadın bu soyadlarından sadece birisini evleneceği kocasının önünde kullanabilir." Böylece AYM kararına rağmen kadınlar, evlendikten sonra bekarlık soyadlarını tek başına kullanamayacak.

9. YARGI PAKETİ NEDİR?

9. Yargı Paketi, Türkiye'de yargı sisteminde çeşitli reformlar ve düzenlemeler içeren geniş kapsamlı bir yasa teklifidir.