Kadın yolcu, otobüste tartıştığı başka kadın yolcuyu ısırdı

İstanbul'da bir belediye otobüsünde iki kadın arasında diğer yolcuların gözleri önünde yaşanan tartışma, ilginç görüntülere sahne oldu.

TARTIŞTIĞI ETTİĞİ YOLCUYU ISIRDI

Yer kavgası yüzünden başlayan tartışma bir anda şiddetlendi, kadınlar birbirine saldırıp ısırmaya başladı. Olayı gören yolcular panik içinde araya girmeye çalıştı. "Ayıp ayıp!" diyen bir yolcu, kavgayı durdurmaya çalışırken, ısırılan kadın acıyla "Ağzını çek şurdan!" diye bağırdı. Kavganın devam etmesi üzerine aynı yolcu, "O kadar olmaz, bırak bırak abla!" diyerek olaya müdahale etti. Ancak ısıran kadın geri adım atmayınca, ısırılan kadının tepkisi "Ağzını çekerse bırakacağım!" oldu.

O ANLAR KAMERADA

Yolcuların müdahalesiyle taraflar güçlükle ayrılırken, o anlar bir başka yolcu tarafından cep telefonu kamerası ile anbean kaydedildi. Sosyal medyaya yansıyan görüntüler, toplu taşıma araçlarında yaşanan gerilimlerin adeta sınır tanımadığını bir kez daha gözler önüne serdi.