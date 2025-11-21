Haberler

Kadın yolcu, otobüste tartıştığı başka kadın yolcuyu ısırdı

Kadın yolcu, otobüste tartıştığı başka kadın yolcuyu ısırdı Haber Videosunu İzle
Kadın yolcu, otobüste tartıştığı başka kadın yolcuyu ısırdı
Haberin Videosunu İzle
Haberin Videosunu İzle
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

İstanbul'da bir belediye otobüsünde iki kadın arasında diğer yolcuların gözleri önünde yaşanan tartışma, ilginç görüntülere sahne oldu. Kadınlardan biri öfkeyle diğerini ısırdı. Yolcuların araya girme çabası sonuç vermedi. Cep telefonu kamerasına yansıyan o anlar, sosyal medyada büyük yankı uyandırdı.

  • İstanbul'da bir belediye otobüsünde iki kadın yolcu arasında yer kavgası nedeniyle tartışma çıktı.
  • Tartışma sırasında bir kadın yolcu, diğer kadın yolcuyu ısırdı.
  • Olay anları bir yolcu tarafından cep telefonu kamerasıyla kaydedildi ve sosyal medyada paylaşıldı.

İstanbul'da bir belediye otobüsünde iki kadın arasında diğer yolcuların gözleri önünde yaşanan tartışma, ilginç görüntülere sahne oldu.

TARTIŞTIĞI ETTİĞİ YOLCUYU ISIRDI

Yer kavgası yüzünden başlayan tartışma bir anda şiddetlendi, kadınlar birbirine saldırıp ısırmaya başladı. Olayı gören yolcular panik içinde araya girmeye çalıştı. "Ayıp ayıp!" diyen bir yolcu, kavgayı durdurmaya çalışırken, ısırılan kadın acıyla "Ağzını çek şurdan!" diye bağırdı. Kavganın devam etmesi üzerine aynı yolcu, "O kadar olmaz, bırak bırak abla!" diyerek olaya müdahale etti. Ancak ısıran kadın geri adım atmayınca, ısırılan kadının tepkisi "Ağzını çekerse bırakacağım!" oldu.

O ANLAR KAMERADA

Yolcuların müdahalesiyle taraflar güçlükle ayrılırken, o anlar bir başka yolcu tarafından cep telefonu kamerası ile anbean kaydedildi. Sosyal medyaya yansıyan görüntüler, toplu taşıma araçlarında yaşanan gerilimlerin adeta sınır tanımadığını bir kez daha gözler önüne serdi.

Kaynak: Haberler.com / Yaşam
Eski futbolcu Batuhan Karadeniz hakkında kırmızı bülten! Mal varlıklarına el konuldu

Bahis soruşturmasında yeni gelişme! Bu sefer fena köşeye sıkıştı
İmralı'ya AK Parti adına Genel Başkan Yardımcısı Hüseyin Yayman gidecek

İmralı'ya AK Parti'nin göndereceği isim belli oldu
Haberler.com
500

Yorumlar (3)

Haber YorumlarıZümra Yıldız:

Kripto para ticareti yapmak zorlu bir süreç olabilir, ancak güvenilir içgörülerle çalışmak istikrarlı kalmama yardımcı oldu. Nelson FY sayesinde, analizleri karmaşık trendleri anlamayı ve harekete geçmeyi kolaylaştırdı. Portföyümü 349.000 dolara çıkardım. Eğer siz de yatırım sektöründeyseniz, "Nildatrading" Telegram hesabından ona ulaşabilirsiniz.

Yorum Beğen0
Yorum Beğenme1
yanıtYanıtla
Haber YorumlarıSadi:

Amaniiiiiiiiiin

Yorum Beğen1
Yorum Beğenme0
yanıtYanıtla
Haber Yorumlarımurat özkan:

Aşılımıydı acaba :)

Yorum Beğen0
Yorum Beğenme0
yanıtYanıtla
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
DEM Parti'den İmralı heyetine üye vermeyen CHP'ye tepki

DEM Parti'den İmralı heyetine üye vermeyen CHP'ye sert tepki
Cumhurbaşkanı Erdoğan'a Güney Afrika'da renkli karşılama! İlgiyle izledi

Cumhurbaşkanı Erdoğan gittiği ülkede böyle karşılandı
Mahmut Tuncer'den sıra dışı 'Serenay Sarıkaya' çıkışı

Mahmut Tuncer, güzel oyuncuyu işaret etti: Beni o oynasın
Büyük salgın kapıda! Covid-19'dan bu yana en bulaşıcı virüs

Büyük salgın kapıda! Covid-19'dan bu yana en bulaşıcı virüs
Oy çokluğuyla kabul edildi! Süreç Komisyonu İmralı'ya gidiyor

Süreç Komisyonu İmralı'ya gidiyor! İşte oylamadan çıkan sonuç
DEM Parti'den İmralı heyetine üye vermeyen CHP'ye tepki

DEM Parti'den İmralı heyetine üye vermeyen CHP'ye sert tepki
Cumhurbaşkanı Erdoğan'a Güney Afrika'da renkli karşılama! İlgiyle izledi

Cumhurbaşkanı Erdoğan gittiği ülkede böyle karşılandı
Pervin Buldan, 'Nokta' dediği CHP paylaşımını kısa sürede kaldırdı

"Nokta" dediği CHP paylaşımını kısa sürede kaldırdı
Yasa dışı bahis operasyonunda 4'ü hakem 32 kişi tutuklandı

Bahis operasyonunda çok sayıda tutuklama! Aralarında hakemler de var
Bir ailenin yok olduğu faciada korkunç detay! İlk ölümcül vukuatları değilmiş

Bir ailenin yok olduğu faciada korkunç detay! İlk vukuatları değilmiş
Eczacıya sokak ortasında tecavüz girişimi! Üstüne atlayıp kıyafetlerini çıkarmaya çalıştı

Sokak ortasında tecavüz girişimi! Üstüne atlayıp kıyafetlerini...
Avrupa’daki kazancını katladı! Memleketine dönen gurbetçi parayı tarlasında buldu

Memleketine dönen gurbetçi parayı tarlasında buldu
5 büyükşehirde son seçim anketi: İçlerinden biri el değiştiriyor

5 büyükşehirde son seçim anketi: Bir ilimiz el değiştiriyor
Türkücü Aydın Aydın yapay zekaya savaş açıp sazını taşa vurup kırdı

Ünlü türkücü isyan etti! Sazını taşa vurup parçaladı
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.