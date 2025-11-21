Kadın yolcu, otobüste tartıştığı başka kadın yolcuyu ısırdı
İstanbul'da bir belediye otobüsünde iki kadın arasında diğer yolcuların gözleri önünde yaşanan tartışma, ilginç görüntülere sahne oldu. Kadınlardan biri öfkeyle diğerini ısırdı. Yolcuların araya girme çabası sonuç vermedi. Cep telefonu kamerasına yansıyan o anlar, sosyal medyada büyük yankı uyandırdı.
- İstanbul'da bir belediye otobüsünde iki kadın yolcu arasında yer kavgası nedeniyle tartışma çıktı.
- Tartışma sırasında bir kadın yolcu, diğer kadın yolcuyu ısırdı.
- Olay anları bir yolcu tarafından cep telefonu kamerasıyla kaydedildi ve sosyal medyada paylaşıldı.
TARTIŞTIĞI ETTİĞİ YOLCUYU ISIRDI
Yer kavgası yüzünden başlayan tartışma bir anda şiddetlendi, kadınlar birbirine saldırıp ısırmaya başladı. Olayı gören yolcular panik içinde araya girmeye çalıştı. "Ayıp ayıp!" diyen bir yolcu, kavgayı durdurmaya çalışırken, ısırılan kadın acıyla "Ağzını çek şurdan!" diye bağırdı. Kavganın devam etmesi üzerine aynı yolcu, "O kadar olmaz, bırak bırak abla!" diyerek olaya müdahale etti. Ancak ısıran kadın geri adım atmayınca, ısırılan kadının tepkisi "Ağzını çekerse bırakacağım!" oldu.
O ANLAR KAMERADA
Yolcuların müdahalesiyle taraflar güçlükle ayrılırken, o anlar bir başka yolcu tarafından cep telefonu kamerası ile anbean kaydedildi. Sosyal medyaya yansıyan görüntüler, toplu taşıma araçlarında yaşanan gerilimlerin adeta sınır tanımadığını bir kez daha gözler önüne serdi.