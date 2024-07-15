Kabine Toplantısı ne zaman, saat kaçta? Bu hafta Kabine Toplantısı gündemi nedir?

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın başkanlığında gerçekleşecek olan Kabine Toplantısı ne zaman ve saat kaçta olacağı gündeme geliyor. Kabine Toplantısı ile ilgili son gelişmeler ve toplantının gündemi merak ediliyor. Kabine Toplantısı ne zaman, saat kaçta? Detaylar haberimizdedir…

KABİNE TOPLANTISI NE ZAMAN?

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın başkanlığında düzenlenecek Kabine toplantısı, 16 Temmuz Salı günü yapılması planlanıyor. Toplantının başlangıç saatinin yaklaşık olarak 16:00 civarında olması bekleniyor.

KABİNE TOPLANTISI GÜNDEMİ NEDİR?

Kabine toplantısının gündeminde; emekli düzenlemeleri, yüksek fiyatlar, NATO Zirvesi, terörle mücadele gibi konular ele alınacak.