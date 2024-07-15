Kabine Toplantısı ne zaman, saat kaçta? Bu hafta Kabine Toplantısı gündemi nedir?
Kabine Toplantısı olacak mı ve bugün Kabine Toplantısı yapılacak mı merak ediliyor. Kabine Toplantısı saat kaçta olacak ve Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın başkanlığında yapılacak olan Kabine Toplantısı bugün olacak mı gündeme geliyor. Peki, Kabine Toplantısı ne zaman, saat kaçta? Bu hafta Kabine Toplantısı olacak mı, gündemi nedir?
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın başkanlığında gerçekleşecek olan Kabine Toplantısı ne zaman ve saat kaçta olacağı gündeme geliyor. Kabine Toplantısı ile ilgili son gelişmeler ve toplantının gündemi merak ediliyor. Kabine Toplantısı ne zaman, saat kaçta? Detaylar haberimizdedir…
KABİNE TOPLANTISI NE ZAMAN?
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın başkanlığında düzenlenecek Kabine toplantısı, 16 Temmuz Salı günü yapılması planlanıyor. Toplantının başlangıç saatinin yaklaşık olarak 16:00 civarında olması bekleniyor.
KABİNE TOPLANTISI GÜNDEMİ NEDİR?
Kabine toplantısının gündeminde; emekli düzenlemeleri, yüksek fiyatlar, NATO Zirvesi, terörle mücadele gibi konular ele alınacak.