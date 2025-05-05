Justin Timberlake konseri ne zaman? Konser biletleri ne zaman satışa çıkacak?

Justin Timberlake konseri ne zaman? Konser biletleri ne zaman satışa çıkacak?
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Pop müziğin efsane ismi Justin Timberlake, "The Forget Tomorrow World Tour" kapsamında 30 Temmuz 2025 tarihinde İstanbul Teknik Üniversitesi (İTÜ) Stadyumu'nda konser verecek. Peki, Justin Timberlake konseri ne zaman? Konser biletleri satışa açıldı mı?

Pop müziğin dünyaca ünlü yıldızı Justin Timberlake, 2025 yazında İstanbul'da hayranlarıyla buluşuyor. Uzun süredir Türkiye'de sahne almayan yıldız sanatçının dönüşü büyük bir heyecanla bekleniyordu. Peki, Justin Timberlake konseri ne zaman? Biletler satışa çıktı mı? İşte detaylar...

JUSTIN TIMBERLAKE KONSERİ NE ZAMAN?

Justin Timberlake İstanbul konseri, 30 Temmuz 2025 tarihinde gerçekleşecek. Justin Timberlake, "The Forget Tomorrow World Tour" kapsamında İstanbul'da sahne almaya hazırlanıyor. Turne, sanatçının altıncı stüdyo albümü olan **"Everything I Thought It Was"**ın tanıtımı amacıyla düzenleniyor.

Justin Timberlake konseri ne zaman? Konser biletleri ne zaman satışa çıkacak?

KONSER BİLETLERİ NE ZAMAN SATIŞA ÇIKACAK?

Konser biletleri, 8 Mayıs 2025 tarihinde Biletinial üzerinden satışa sunulacak. Bilet fiyatları henüz açıklanmasa da, Avrupa turnesindeki fiyat aralıkları göz önüne alındığında, İstanbul konseri için biletlerin 3.200 TL ile 14.000 TL arasında olması bekleniyor.

Justin Timberlake konseri ne zaman? Konser biletleri ne zaman satışa çıkacak?

JUSTIN TIMBERLAKE KONSER BİLETLERİ NE KADAR?

Justin Timberlake konseri İstanbul ayağı için bilet fiyatları henüz netleşmedi ancak Avrupa turnesindeki örneklere bakıldığında biletlerin 3.200 TL ile 14.000 TL arasında olacağı tahmin ediliyor. Biletler, 8 Mayıs 2025 Perşembe günü Biletinial platformu üzerinden satışa çıkacak.

Haberler.com / Beyza Nur Ergin - Gündem
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.