Justin Timberlake konseri ne zaman? Konser biletleri ne zaman satışa çıkacak?

Pop müziğin dünyaca ünlü yıldızı Justin Timberlake, 2025 yazında İstanbul'da hayranlarıyla buluşuyor. Uzun süredir Türkiye'de sahne almayan yıldız sanatçının dönüşü büyük bir heyecanla bekleniyordu. Peki, Justin Timberlake konseri ne zaman? Biletler satışa çıktı mı? İşte detaylar...

JUSTIN TIMBERLAKE KONSERİ NE ZAMAN?

Justin Timberlake İstanbul konseri, 30 Temmuz 2025 tarihinde gerçekleşecek. Justin Timberlake, "The Forget Tomorrow World Tour" kapsamında İstanbul'da sahne almaya hazırlanıyor. Turne, sanatçının altıncı stüdyo albümü olan **"Everything I Thought It Was"**ın tanıtımı amacıyla düzenleniyor.

KONSER BİLETLERİ NE ZAMAN SATIŞA ÇIKACAK?

Konser biletleri, 8 Mayıs 2025 tarihinde Biletinial üzerinden satışa sunulacak. Bilet fiyatları henüz açıklanmasa da, Avrupa turnesindeki fiyat aralıkları göz önüne alındığında, İstanbul konseri için biletlerin 3.200 TL ile 14.000 TL arasında olması bekleniyor.

JUSTIN TIMBERLAKE KONSER BİLETLERİ NE KADAR?

Justin Timberlake konseri İstanbul ayağı için bilet fiyatları henüz netleşmedi ancak Avrupa turnesindeki örneklere bakıldığında biletlerin 3.200 TL ile 14.000 TL arasında olacağı tahmin ediliyor. Biletler, 8 Mayıs 2025 Perşembe günü Biletinial platformu üzerinden satışa çıkacak.