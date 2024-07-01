Jurassic Galaksi filmi oyuncuları kim, konusu ne, sonu nasıl bitiyor? Jurassic Galaksi filmi ne zaman, nerede çekildi?

İzleyenleri ekrana bağlayan Jurassic Galaksi filmi, beyaz perdeden sonra televizyon ekranlarında izleyici ile buluşuyor. Jurassic Galaksi filmini izleyecek olanların merak ettiği Jurassic Galaksi konusu nedir, Jurassic Galaksi oyuncuları kimler ve Jurassic Galaksi özeti gibi konuları inceliyoruz.

JURASSİC GALAKSİ FİLMİ KONUSU NEDİR?

Bilim insanları, uzayda henüz bilinmeyen bir gezegene iniş yaparlar ve gezegende oldukça tehlikeli bir yaşamla karşılaşırlar. Hayatta kalabilmek için dev dinazorları alt etmeleri gerekmektedir. Çok aç olan bu dinozorlar tarafından fark edilen bilim insanları, kaçmaya ve uzay gemisine ulaşmaya çalışırlar. Tek istekleri ise bu gezegenden canlı kurtulmaktır.

• Yönetmen : James Kondelik, Jon Kondelik