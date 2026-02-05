Haberler

Glint ve Joker Glint kurucusu Pınar Dalmış'tan güven ve kararlılık vurgusu

Glint markasının kurucusu Pınar Dalmış (Sevgil), uzun süredir devam eden hukuki sürecin sonuç aşamasına yaklaştığını açıklarken, "Joker Glint" markasıyla organik ve bitkisel içerikli temizlik ürünleri üretimine ve ihracat odaklı büyüme hedeflerine kararlılıkla devam ettiklerini vurguladı.

Glint markasının kurucusu Pınar Dalmış (Sevgil), uzun süredir devam eden hukuki sürece, üretim faaliyetlerine ve markanın gelecek dönem hedeflerine ilişkin kamuoyunu bilgilendiren bir açıklama yaptı. Dalmış, yıllardır sürdürdüğü hukuk mücadelesinin sonuç aşamasına yaklaştığını, sürecin tamamlanmasının ardından kapsamlı bir basın açıklamasıyla kamuoyuna detaylı bilgi verileceğini ifade etti.

Üretim faaliyetlerini "Joker Glint" markası adı altında sürdüren Pınar Dalmış, organik ve bitkisel içerikli temizlik ürünleri alanında üretim yaptıklarını belirtti. Dalmış, çevreye ve insan sağlığına duyarlı, sürdürülebilir temizlik ürünleri geliştirmeyi temel prensip olarak benimsediklerini vurguladı.

2013 yılından bu yana üretim ve ihracat alanında faaliyet gösterdiğini aktaran Dalmış, bu süreçte Türkiye ekonomisine katkı sağlamayı hedeflediğini belirtti. Türkiye pazarında karşılaştığı haksız uygulamalara karşı ise hukuki yollarla ve yasal çerçevede mücadelesini kararlılıkla sürdürdüğünü ifade etti.

Pınar Dalmış, devam eden hukuki sürecin yakın zamanda sonuçlanmasını beklediklerini belirterek, sürecin tamamlanmasının ardından markalarıyla faaliyetlerine daha güçlü bir şekilde devam edeceklerini ifade etti. Dalmış, hukuki sürecin şeffaflık ve adalet çerçevesinde sonuçlanacağına olan inancını vurgularken, üretim ve ihracat odaklı büyüme hedeflerinin kararlılıkla sürdüğünü kaydetti.

Yaşanan sürecin kendilerini yıldırmadığını dile getiren Pınar Dalmış, üretimden vazgeçmeden, güvenilir ve sürdürülebilir bir marka anlayışıyla yoluna devam edeceğini vurguladı.

Kaynak: Haberler.com / İş Dünyası
