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John Wick 4 filmi oyuncuları kim, konusu ne, sonu nasıl bitiyor? John Wick 4 filmi ne zaman, nerede çekildi?

John Wick 4 filmi oyuncuları kim, konusu ne, sonu nasıl bitiyor? John Wick 4 filmi ne zaman, nerede çekildi?
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Sinemaseverlerin beğenisini toplayan John Wick 4 filmi televizyon ekranlarında da izleyicilerin beğenisini topluyor. İzleyicilerin merak ettiği John Wick 4 konusu, özeti ve John Wick 4 oyuncuları gibi konuları mercek altına alıyoruz. John Wick 4 filminin detayları…

İzleyenleri ekrana bağlayan John Wick 4 filmi, beyaz perdeden sonra televizyon ekranlarında izleyici ile buluşuyor. John Wick 4 filmini izleyecek olanların merak ettiği John Wick 4 konusu nedir, John Wick 4 oyuncuları kimler ve John Wick 4 özeti gibi konuları inceliyoruz.

JOHN WİCK 4 FİLMİ KONUSU NEDİR?

Gösterime giriş tarihi: 22 Mart 2023 (Fransa)

John Wick, High Table olarak bilinen suç örgütünü yenmenin bir yolunu keşfeder. Ancak özgürlüğünü kazanmadan önce, dünya çapında güçlü ittifaklar kuran ve John'un eski arkadaşlarını düşmana çeviren yeni düşmanı The Marquis'le yüzleşmesi gerekiyor.

OYUNCULAR

• Keanu Reeves - John Wick, Becerileriyle ün kazanmış ve Yüksek Şûra tarafından öldürülmeye çalışılan profesyonel tetikçi ve suikastçı.

• Laurence Fishburne - The Bowery King

• Ian McShane - Winston Scott, Continental Hotel'in müdürü

• Lance Reddick - Charon, New York Continental Otelinde görevli

• Rina Sawayama - Akira

Keanu Reeves'in başrolde olduğu John Wick serisinin dördüncü filmi John Wick: Chapter 4'un üç ayrı ülkede (Fransa Almanya, Japonya) çekimleri yapıldı.

Osman DEMİR
Osman DEMİR
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