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John Wick 3 filmi oyuncuları kim, konusu ne, sonu nasıl bitiyor? John Wick 3 filmi ne zaman, nerede çekildi?

John Wick 3 filmi oyuncuları kim, konusu ne, sonu nasıl bitiyor? John Wick 3 filmi ne zaman, nerede çekildi?
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Sinemaseverlerin beğenisini toplayan John Wick 3 filmi televizyon ekranlarında da izleyicilerin beğenisini topluyor. İzleyicilerin merak ettiği John Wick 3 konusu, özeti ve John Wick 3 oyuncuları gibi konuları mercek altına alıyoruz. John Wick 3 filminin detayları…

İzleyenleri ekrana bağlayan John Wick 3 filmi, beyaz perdeden sonra televizyon ekranlarında izleyici ile buluşuyor. John Wick 3 filmini izleyecek olanların merak ettiği John Wick 3 konusu nedir, John Wick 3 oyuncuları kimler ve John Wick 3 özeti gibi konuları inceliyoruz.

JOHN WİCK 3 FİLMİ KONUSU NEDİR?

John Wick iki sebepten dolayı kaçak: 14 milyon dolarlık açık bir kontrat yüzünden herkes peşinde ve Continental Hotel sınırları içinde Yüksek Şura üyesi ve açık kontratı açan kişiyi öldürdü. Bu koşullar altında John çoktan infaz edilmeliydi. Fakat Continental'in yöneticisi Winston ona kaçıp kaybolması için bir saat zaman verdi. Continental üyeliği kaldırıldı. Her türlü hizmeti alması yasaklandı. Diğer üyelerle iletişimi kesildi. John, New York'tan çıkmak ve hayatta kalmak için hizmet sektörünü kullanacak, bunları yaparken de dövüşüp öldürerek yoluna devam edecektir.

JOHN WİCK 3 KAROSU

Keanu Reeves - John Wick

Ian McShane - Winston

Mark Dacascos - Zero

Laurence Fishburne - "The Bowery King"

Asia Kate Dillon - "The Adjudicator"

Halle Berry - Sofia

Lance Reddick - Charon, New York Continental Oteli concierge görevlisi

Anjelica Huston - "The Director"

Saïd Taghmaoui - "The Elder"

Jerome Flynn - Berrada

Cecep Arif Rahman - Shinobi #1 (Zero'nun öğrencisi)

Yayan Ruhian - Shinobi #2 (Zero'nun öğrencisi)

Boban Marjanovic - Ernest

Randall Duk Kim - Doktor

JOHN WİCK 3 NEREDE ÇEKİLDİ?

John Wick 3'ün çekimleri 2018 yılında başladı. 2019 yılında vizyona giren filmin bir bölümü Montreal'de çekildi. Ayrıca Fas ve New York'ta da çekimler yapıldı.

JOHN WİCK 3 NE ZAMAN ÇIKTI?

John Wick: Bölüm 3; başrolünü Keanu Reeves'in üstlendiği 2019 yılında vizyona giren Amerikan yapımı bir aksiyon filmidir. John Wick ve John Wick: Bölüm 2'nin devam filmidir. İlk ve ikinci filmdeki zincirleme oluşan olayların devamını göstermektedir. Çekimlerine 2018'in başında başlandı ve 29 Mayıs 2019'da vizyona girdi.

Osman DEMİR
Osman DEMİR
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