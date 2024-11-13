Galatasaray, Fluminense forması giyen Jhon Arias'ı transfer etmek için girişimlerini sürdürüyor. 27 yaşındaki Kolombiyalı sağ kanat oyuncusu için Felipe Melo da yardımcı oluyordu. Jhon Arias kimdir?Jhon Arias kaç yaşında, mevkisi ne?

JHON ARİAS KİMDİR?

Doğum : 21 Eylül 1997 ( yaşında), Quibdó, Kolombiya

Mevki:

Baş mevki :

Sağ Kanat

Yan mevki:

On Numara

Sol Kanat

Boy : 1,7 m

Jhon Adolfo Arias Andrade (21 Eylül 1997 doğumlu), Campeonato Brasileiro Série A kulübü Fluminense ve Kolombiya milli takımında kanat veya hücum orta saha oyuncusu olarak oynayan Kolombiyalı profesyonel bir futbolcudur.

Arias, gençlik kariyerine Meksika kulüpleri Dorados de Sinaloa ve Tijuana'da başladı. 2017'de Kolombiya'ya dönerek Patriotas Boyacá'ya katıldı ve 2018 sezonu için Llaneros'a kiralandı . 10 Aralık 2019'da América de Cali ile sözleşme imzaladı ve 2020'de Categoría Primera A'yı kazandı . 7 Ocak 2021'de Independiente Santa Fe'ye transfer oldu . Arias, 18 Ağustos 2021'de ilk kez yurt dışına çıktı ve Campeonato Brasileiro Série A takımı Fluminese ile dört yıllık bir anlaşma imzaladı . Finalde Boca Juniors'ı 2-1 yenerek kulübün ilk Copa Libertadores şampiyonluğunu garantileyen kadroda etkili oldu.