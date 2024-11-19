Jaguar'ın yeni logosu nedir ve Jaguar logosunu neden değiştirdi soruları gündemde. Lüks otomobil markası Jaguar, yaptığı duyuruyla hem logosunda hem de marka konumlandırmasında yeniliğe gittiğini açıkladı. Jaguar logosunu değiştirdi mi? Jaguar'ın yeni logosu nasıl? Detaylar haberimizdedir…

JAGUAR LOGOSUNU DEĞİŞTİRDİ Mİ?

Firmadan yapılan açıklamaya göre markanın 2026 itibariyle piyasaya süreceği araçlar da bu değişim sürecinin bir ürünü olarak yeni bir çehreye sahip olacak.

JAGUAR'IN YENİ LOGOSU

Jaguar yeni logosunda markayla özdeşlesen jaguar figürünü muhafaza ederken, jaguarı 16 çubuklu bir ızgarayla görselleştirdi. Küçük harflerin kullanıldığı yeni logoda yeni bir yazı fontu da kullanıldı. Markanın yeni monogramı ise j ve r harflerinin birleşiminden oluşuyor. Markadaki kapsamlı değişim süreciyle ilgili açıklamalarda bulunan Jaguar CEO'su Adrian Mardell yeni Jaguar'ın sürücülerle duygusal bir bağ kurmayı hedeflediğini belirtti.