Üye Girişi
Haberler

Jaguar logosunu değiştirdi mi? Jaguar'ın yeni logosu nasıl?

Jaguar logosunu değiştirdi mi? Jaguar'ın yeni logosu nasıl?
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Jaguar logosunu değiştirdi mi? Otomotiv sektöründe son yıllarda art arda gelen logo değişimlerine bir yenisi daha eklendi. Peki, Jaguar logosunu değiştirdi mi? Jaguar'ın yeni logosu nasıl?

Jaguar'ın yeni logosu nedir ve Jaguar logosunu neden değiştirdi soruları gündemde. Lüks otomobil markası Jaguar, yaptığı duyuruyla hem logosunda hem de marka konumlandırmasında yeniliğe gittiğini açıkladı. Jaguar logosunu değiştirdi mi? Jaguar'ın yeni logosu nasıl? Detaylar haberimizdedir…

JAGUAR LOGOSUNU DEĞİŞTİRDİ Mİ?

Firmadan yapılan açıklamaya göre markanın 2026 itibariyle piyasaya süreceği araçlar da bu değişim sürecinin bir ürünü olarak yeni bir çehreye sahip olacak.

Jaguar logosunu değiştirdi mi? Jaguar'ın yeni logosu nasıl?

JAGUAR'IN YENİ LOGOSU

Jaguar yeni logosunda markayla özdeşlesen jaguar figürünü muhafaza ederken, jaguarı 16 çubuklu bir ızgarayla görselleştirdi. Küçük harflerin kullanıldığı yeni logoda yeni bir yazı fontu da kullanıldı. Markanın yeni monogramı ise j ve r harflerinin birleşiminden oluşuyor. Markadaki kapsamlı değişim süreciyle ilgili açıklamalarda bulunan Jaguar CEO'su Adrian Mardell yeni Jaguar'ın sürücülerle duygusal bir bağ kurmayı hedeflediğini belirtti.

Jaguar logosunu değiştirdi mi? Jaguar'ın yeni logosu nasıl?

Haberler.com / Sena Demiröz - Gündem
Yenidoğan Çetesi davasında 2. gün! Fırat Sarı'nın hemşiresinden ilk itiraf geldi

Elebaşı Fırat Sarı'nın hemşiresinden ilk itiraf geldi

 Yenidoğan çetesi davasında Sağlık Bakanlığı avukatının itiraz ettiği soru

Davada bakanlık avukatının sorulmasını istemediği soru

 Niğde Belediyesi, Youtube kanalına 9 ay için 2 milyon TL aktardı

Her fırsatta "tasarruf" diyen Şimşek'i küplere bindirecek ihale
Putin 'nükleer yanıt' doktrinini onayladı

Putin imzaladı! Resmen nükleer savaş başlatabilir
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Son Dakika Haberleri

Jaguar logosunu değiştirdi mi? Jaguar'ın yeni logosu nasıl? SPOTIFY ÇÖKTÜ MÜ? 19 Kasım Spotify neden açılmıyor, sorun ne? ABD Merkez Bankası Aralık ayı Fed faiz kararı ne zaman açıklanacak? Yeni banknotlar ne zaman çıkacak? Masterchef'te ödül oyununu kim kazandı? 19 Kasım Masterchef'te hangi yarışmacı kazandı? MasterChef'te mavi takım kaptanı kim oldu? Dün akşam MasterChef'te kim kazandı? 20 Kasım İstanbul hava durumu | İstanbul'da bugün hava nasıl olacak? İstanbul'da hava nasıl, yağmur yağacak mı? KPSS LİSANS BAZINDA SIRALAMA AÇIKLANDI! KPSS lisans yeni branş bazında sıralama sonuçları açıklandı mı? KPSS sorgulama ekranı! ÖĞRETMEN MAAŞ ZAMMI! Öğretmen maaş zammı belli oldu mu? Ocak ayında öğretmen maaşları ne kadar, kaç TL olacak? EMEKLİ MAAŞ ZAMMI HESAPLAMA! SSK, BAĞ-KUR Emeklisi zam oranları ne olacak? Öğretmenler Günü 2024 Tarihi
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.