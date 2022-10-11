Cem Vakfı genel başkanı, Cem Radyo, Cem TV ve Habercem kurucusu, profesör, uluslararası hukuk uzmanı olan İzzettin Doğan'ın hayatı merak ediliyor. Peki, İzzettin Doğan kimdir? İzzettin Doğan kaç yaşında, nereli? İzzettin Doğan hayatı ve biyografisi nedir?

Cem Radyo ve Cem TV'nin kurucusu olan İzzettin Doğan, İstanbul Üniversitesi, Marmara Üniversitesi, Okan Üniversitesi ile İstanbul Teknik Üniversitesi gibi okullarda öğretim üyeliği yapmıştır. Peki, İzzettin Doğan kimdir? İzzettin Doğan kaç yaşında, nereli? İzzettin Doğan hayatı ve biyografisi nedir? İşte detaylar haberimizde...

İZZETTİN DOĞAN KİMDİR?

Prof. Dr. İzzettin Doğan, Cem Vakfı genel başkanı, Alevi Vakıflari Federasyonu onursal başkanı, Cem Radyo , Cem TV ve Habercem kurucusu, profesör, uluslararası hukuk uzmanı.

Malatya'nın Kırlangıç köyünde doğdu. Babası Ağuiçen/Ağuçan Ocağı'ndan -ki Alevî inancına göre kökeni Muhammed'e ve Ali'ye giden 12 İmamdan İmam Zeynel Abidin'e kadar ulaşan bir soy zincirini kapsar- Hüseyin Doğan dede, annesi Baba Mansur Ocağı'ndan Seyit Süleyman dedenin kızı Elif Ana'dır...

İlkokulun bir bölümünü Malatya Gazi İlkokulunda tamamladıktan sonra orta ve lise eğitimini Galatasaray Lisesinde tamamladı. Yüksek öğrenimini bitirdiği İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesinde "Devletler Umumî Hukuku" kürsüsünde asistanlık yaptı. Birleşmiş Milletlerin (BM) açtığı sınavı kazanarak aldığı bursla Cenevre'de BM' hukuk komisyonunda 6 ay çalıştı. Fransa'nın Nancy kentinde 1,5 yıl süren çalışmalar sonucunda "Devletin Milletlerarası Antlaşmalardan Doğan Hak ve Borçlara Halefi yeti Sorunu" konulu doktora tezi ile "Hukuk Doktoru" unvanını aldı. İstanbul Üniversitesi, Marmara Üniversitesi, İstanbul Teknik Üniversitesi ile çok sayıda üniversitede Devletler Umumî Hukuku ve Avrupa Ekonomik Topluluğu Hukuku alanında dersler verdi. İstanbul Üniversitesi'nde Profesör olduktan sonra 1994 yılında Galatasaray Üniversitesi Hukuk Fakültesi'ne profesör olarak atandı ve 1994-1999 yılları arasında Galatasaray Üniversitesi Uluslararası İlişkiler Bölümü'nün başkanlığını yaptı. Okan Üniversitesi Mütevelli Heyetine üyedir. Cem Vakfı Genel başkanı, Alevi Vakıfları Federasyonu onursal başkanı, Cem Radyo , Cem TV ve Habercem kurucusu.