Zaman zaman yaptığı ilginç çıkışlarla magazin dünyasında adından söz ettiren İzzet Yıldızhan, son olarak 23 yıllık eşiyle gündem oldu. Bugüne kadar eşiyle kamera karşısına geçmemeye özen gösteren ünlü şarkıcının fotoğrafları kısa sürede sosyal medyada gündem oldu. Peki, İzzet Yıldızhan evli mi? İzzet Yıldızhan'ın eşi kim?

İZZET YILDIZHAN EVLİ Mİ?

Sanat camiasında ailesine olan düşkünlüğüyle bilinen İzzet Yıldızhan'ın 23 yıldır evli olduğu eşi ilk kez ortaya çıktı. Yıldızhan'ın eşi Ajda Yıldızhan'a sosyal medyada "Güzel kadın", "Şanslı adamsın", "Eşin çok güzelmiş" şeklinde yorumlar yapıldı. İstanbul Teknik Üniversitesi Konservatuvar Bölümü mezunu olan Ajda Yıldızhan, eşine müzik anlamında da destek veriyor.