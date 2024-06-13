İzmir'deki en iyi plajlar hangileri? İzmir'de en güzel nerede denize girilir? Kalem Adası nerede, nasıl gidilir?
İzmir'deki en iyi plajlar hangileri? İzmir'de en güzel nerede denize girilir? Kalem Adası nerede, nasıl gidilir? Yaz tatillerinin uğrak noktası İzmir'de gidilebilecek en iyi plajlar araştırılıyor. İzmir'in en temiz, en iyi plajları merak ediliyor.
Egenin incisi olarak bilinen İzmir, her yıl yaz aylarında milyonlarca yerli ve yabancı turist ağırlıyor. Gezilecek yerleri ve denizi ile ilgi odağı olan İzmir'de ziyaretçi akını yaşanıyor. İzmir'e gidecek olan tatilciler, bölgedeki en güzel plajı araştırıyor. İzmir'de en güzel, en temiz plaj nerede? İzmir'in en iyi plajlarından biri olan Kalem Adası nerede? İzmir'deki en iyi plajlar hangileri? İzmir'de en güzel nerede denize girilir? Kalem Adası nerede, nasıl gidilir? İşte merak edilenler…
KALEM ADASI NEREDE?
Kalem Adası'na ulaşım sadece Bademli Köyü üzerinden sağlanmaktadır. Bu nedenle adayı ziyaret etmek isteyenlerin İzmir'in Dikili ilçesi üzerinden farklı ulaşım seçeneklerini değerlendirerek Bademli'ye gelmeleri gerekmektedir.
Kaleme Adası'na ayak basabilmek için, köyden gün içinde hareket eden tekneleri kullanabilirsiniz. Ada oteli misafirleri ise Bademli'den özel olarak transfer edilmektedirler. Bademli Köyü ile Dikili merkezi arasındaki mesafe yaklaşık olarak 10 km'dir.
İZMİR'İN EN GÜZEL PLAJLARI HANGİLERİ?
- Mimoza Koyu
- Bodrum Koyu Plajı
- Dolungaz Koyu
- Ayıbalığı Koyu
- Sazlıca Plajı
- Yeni Foça Halk Plajı
- Garip Adası
- Kalem Adası
- Fame Beach
- Pissa Koyu
- Killik Koyu
- Zindancık Koyu
- Ilıca Plajı
- Delikli Koy
- Ildırı
- Aya Yorgi Koyu
- Altınkum Halk Plajı
- Çark Plajı
- Kocakarı Plajı
- Paşalimanı
- Boyalık
- Pırlanta Plajı
- Ovacık Sahili
- Demircili Plajı
- Bodrum Koyu
- Yarımada (Karantina Adası)
- Demircili Plajı