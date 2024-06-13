İzmir'deki en iyi plajlar hangileri? İzmir'de en güzel nerede denize girilir? Kalem Adası nerede, nasıl gidilir?

Egenin incisi olarak bilinen İzmir, her yıl yaz aylarında milyonlarca yerli ve yabancı turist ağırlıyor. Gezilecek yerleri ve denizi ile ilgi odağı olan İzmir'de ziyaretçi akını yaşanıyor. İzmir'e gidecek olan tatilciler, bölgedeki en güzel plajı araştırıyor. İzmir'de en güzel, en temiz plaj nerede? İzmir'in en iyi plajlarından biri olan Kalem Adası nerede? İzmir'deki en iyi plajlar hangileri? İzmir'de en güzel nerede denize girilir? Kalem Adası nerede, nasıl gidilir? İşte merak edilenler…

KALEM ADASI NEREDE?

Kalem Adası'na ulaşım sadece Bademli Köyü üzerinden sağlanmaktadır. Bu nedenle adayı ziyaret etmek isteyenlerin İzmir'in Dikili ilçesi üzerinden farklı ulaşım seçeneklerini değerlendirerek Bademli'ye gelmeleri gerekmektedir.

Kaleme Adası'na ayak basabilmek için, köyden gün içinde hareket eden tekneleri kullanabilirsiniz. Ada oteli misafirleri ise Bademli'den özel olarak transfer edilmektedirler. Bademli Köyü ile Dikili merkezi arasındaki mesafe yaklaşık olarak 10 km'dir.

İZMİR'İN EN GÜZEL PLAJLARI HANGİLERİ?