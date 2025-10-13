İzlanda Fransa maç özeti ve golleri! (VİDEO) İzlanda Fransa geniş özeti! Golleri kim attı, maç kaç kaç bitti?

İzlanda Fransa maç özeti! Dünya Kupası elemelerinde heyecan kaldığı yerden devam ediyor. İzlanda Fransa maçını kaçıran futbolseverler geniş maç özeti ile maçın önemli anlarını seyretmek istiyor. Maç özeti izlemek isteyen futbolseverler İzlanda Fransa maçı özeti izle! araştırması yapıyor. Detaylar...

İZLANDA FRANSA MAÇ ÖZETİ

İzlanda Fransa maç özeti izlemek için haberimizin detaylarında yer alan İzlanda Fransa özet bölümünde yer alan bilgilerden İzlanda Fransa geniş özet ve önemli anlara ulaşabilirsiniz. İyi seyirler...

İZLANDA FRANSA ÖZET

İzlanda Fransa maç özetini maçın ardından EXXEN Spor YouTube kanalından izleyebilirsiniz.

İZLANDA FRANSA MAÇI KAÇ KAÇ BİTTİ?

İzlanda Fransa maçı 1-0'lık İzlanda üstünlüğüyle devam ediyor.

İZLANDA FRANSA MAÇI HANGİ KANALDA YAYINLANDI?

İzlanda Fransa maçı canlı olarak EXXEN'de yayınlandı.