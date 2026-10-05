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İtalyan Yıldız Nicolo Barella'dan Hakan Çalhanoğlu'na Övgü Dolu Sözler

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İtalyan Yıldız Nicolo Barella'dan Hakan Çalhanoğlu'na Övgü Dolu Sözler
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İtalya Milli Takımı'nın oyuncusu Nicolo Barella, Hakan Çalhanoğlu'nun Türkiye için önemli bir lider olduğunu vurgulayarak övgü dolu sözler sarfetti. Barella, Çalhanoğlu'nun liderliğinin kritik maçlarda takım arkadaşları tarafından hissedileceğini belirtti.

İtalya ile Türkiye arasında oynanacak UEFA Uluslar A Ligi maçı öncesi Nicolo Barella’dan Hakan Çalhanoğlu’na övgü dolu sözler geldi.

İtalya Milli Takımı’nın deneyimli orta saha oyuncusu Barella, Inter’den takım arkadaşı Hakan Çalhanoğlu’nun sakatlığı nedeniyle Türkiye forması giyemeyecek olmasını değerlendirdi.

Milli futbolcunun hem kalitesi hem de liderliğiyle Türkiye için önemli bir isim olduğunu vurgulayan Barella, “Hakan gerçekten büyük bir oyuncu. Onu önce rakip olarak tanıdım, ardından takım arkadaşı olarak birlikte oynama fırsatı buldum. O bir lider. Takım arkadaşları onun liderliğinin eksikliğini hissedecektir.” ifadelerini kullandı.

Barella’nın bu sözleri, kritik karşılaşma öncesinde Hakan Çalhanoğlu’nun Türkiye Milli Takımı için önemini bir kez daha ortaya koydu.

Mustafa Murat Erdem
Mustafa Murat Erdem
Haberler.com
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