İşte Durdona Khakımova'nın cesedinin valizde dolaştırıldığı anlar

Şişli'de hurda toplayıcı tarafından çöp konteynerinde bulunan Özbekistan uyruklu Durdona Khakımova'nın parçalanmış cesedinin, valizin içerisinde sokak sokak dolaştırıldığı anların yeni görüntüleri ortaya çıktı.

  • Durdona Khakımova'nın cesedi İstanbul Şişli'de bir çöp konteynerinde başı ve bacakları kesilmiş halde bulundu.
  • Şüpheliler D.A.U.T. ve G.A.K., cinayeti işleyip cesedi valizde taşıyarak Gürcistan'a kaçmaya çalışırken İstanbul Havalimanı'nda yakalandı.
  • Cinayetle ilgili üç kişi gözaltına alındı ve cesedin diğer parçaları aynı bölgedeki farklı konteynerlerde bulundu.

İstanbul Şişli'de öldürülen Durdona Khakımova'nın cesedinin valizde dolaştırıldığı anlara ilişkin yeni görüntüler ortaya çıktı.

SEVGİLİSİ ÖLDÜRÜP CESEDİNİ KONTEYNERE ATTI

Olay, 24 Ocak'ta Duatepe Mahallesi Kuyulubağ Sokak'ta meydana geldi. Sokakta bulunan çöp konteynerinde çarşafa sarılı bir ceset bulunduğu ihbarı üzerine polis ekipleri olay yerine sevk edildi. Yapılan incelemede cesedin başı ve bacaklarının kesildiği belirlendi. Görgü tanıklarının ifadeleri doğrultusunda olayla ilgili geniş çaplı soruşturma başlatıldı.

Cinayet Büro Amirliği ekipleri, İstihbarat Şube Müdürlüğü ile koordineli yürütülen çalışmalarda, öldürülen kadının sevgilisi olduğu öğrenilen D.A.U.T.'nin cinayeti işlediğini, G.A.K.'nin ise ona yardım ettiğini tespit etti. Yüzlerce güvenlik kamerası görüntüsünü inceleyen ekipler, şüphelilerin Gürcistan'a kaçmak üzere İstanbul Havalimanı'na gittiklerini belirledi. İki şüpheli, yurt dışına çıkamadan 8 saatlik çalışmanın ardından yakalanarak gözaltına alındı. Cesede ait diğer parçalar ise aynı bölgede farklı çöp konteynerlerinde bulunurken, cinayete ilişkin E.K. isimli bir kişi daha gözaltına alındı. Soruşturmada gözaltı sayısı 3'e yükseldi.

YENİ GÖRÜNTÜLER ORTAYA ÇIKTI

Görüntülerde, şüphelilerin valizi sokaklarda dolaştırdığı daha sonra çöp konteynerine bıraktığı ve aralarında sohbet ederek yürüdükleri görülüyor.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Turan Yiğittekin - Güvenlik
