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İşte Benim Stilim Ahsen kimdir? Ahsen kaç yaşında, nereli?

İşte Benim Stilim Ahsen kimdir? Ahsen kaç yaşında, nereli?
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İşte Benim Stilim Ahsen kimdir sorusu, yarışmayı takip eden izleyicilerin gündeminde yer alıyor. Ekranlara geri dönen stil yarışması "İşte Benim Stilim", bu sezon dikkat çeken yarışmacılarından biri olan Ahsen ile merak uyandırdı.

Yarışma boyunca tarzı ve kombinleriyle öne çıkan Ahsen'in yaşı, memleketi ve geçmişi sosyal medyada sıkça araştırılıyor. İşte Benim Stilim Ahsen kaç yaşında ve nereli soruları da yarışmanın takipçileri tarafından sıkça yöneltiliyor. Peki, İşte Benim Stilim Ahsen kimdir? Ahsen kaç yaşında, nereli?

İŞTE BENİM STİLİM AHSEN KİMDİR?

Ahsen 24 yaşındadır. Kadıköy'de yaşamaktadır. Moda Tasarım bölümünden mezun olmuştur. Sosyal medyayı aktif kullanmaktadır.

İşte Benim Stilim Ahsen kimdir? Ahsen kaç yaşında, nereli?

Haberler.com / Beyza Nur Ergin - Gündem
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