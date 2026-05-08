İstanbul’da görevli başkonsolosluk ailelerinin çocukları Sabancı Müzesi’nde botanikle buluştu

İstanbul’da görev yapan başkonsolosluk ailelerinin çocuklarına yönelik olarak düzenlenen “Botanic Register” etkinliği, Sakıp Sabancı Müzesi ev sahipliğinde 19 Nisan tarihinde başarıyla gerçekleştirildi.

Etkinliğe farklı ülkelerden yaklaşık 20 başkonsolosluk mensubu çocuğu katılım sağladı. Program kapsamında, Düzce Üniversitesi Orman Fakültesi öğretim üyesi Prof. Dr. Necmi Aksoy tarafından çocuklara yönelik hem eğitsel hem de sanatsal boyutları içeren kapsamlı bir botanik dersi verildi.

ÇOCUKLAR, UYGULAMALI ÖĞRENME DENEYİMİ YAŞADI

Etkinlik süresince katılımcı çocuklar, Türkiye’nin ve özellikle İstanbul’un zengin botanik mirası ile biyolojik çeşitliliği hakkında bilgi edinme fırsatı buldu. Sabancı Müzesi bahçesinde yer alan bitki türlerini keşfetmek amacıyla müze tarafından özel olarak hazırlanan botanik albümü tamamlayan çocuklar, uygulamalı öğrenme deneyimi yaşadı.

Program sonunda tüm katılımcılara katılım sertifikaları takdim edildi.

Kültürel farkındalık ile doğa bilincini bir araya getiren etkinlik, çocukların hem akademik hem de yaratıcı gelişimlerine katkı sağlarken, farklı ülkelerden gelen aileler arasında sosyal etkileşimi de güçlendirdi.

