Haberler

İstanbul’da görevli başkonsolosluk ailelerinin çocukları Sabancı Müzesi’nde botanikle buluştu

İstanbul’da görevli başkonsolosluk ailelerinin çocukları Sabancı Müzesi’nde botanikle buluştu
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Sakıp Sabancı Müzesi ev sahipliğinde düzenlenen “Botanic Register” etkinliğinde, farklı ülkelerden başkonsolosluk çocukları Türkiye’nin botanik mirasını keşfederken uygulamalı eğitim ve sanatsal çalışmalarla doğa bilinci kazandı.

İstanbul’da görev yapan başkonsolosluk ailelerinin çocuklarına yönelik olarak düzenlenen “Botanic Register” etkinliği, Sakıp Sabancı Müzesi ev sahipliğinde 19 Nisan tarihinde başarıyla gerçekleştirildi.

Etkinliğe farklı ülkelerden yaklaşık 20 başkonsolosluk mensubu çocuğu katılım sağladı. Program kapsamında, Düzce Üniversitesi Orman Fakültesi öğretim üyesi Prof. Dr. Necmi Aksoy tarafından çocuklara yönelik hem eğitsel hem de sanatsal boyutları içeren kapsamlı bir botanik dersi verildi.

ÇOCUKLAR, UYGULAMALI ÖĞRENME DENEYİMİ YAŞADI

Etkinlik süresince katılımcı çocuklar, Türkiye’nin ve özellikle İstanbul’un zengin botanik mirası ile biyolojik çeşitliliği hakkında bilgi edinme fırsatı buldu. Sabancı Müzesi bahçesinde yer alan bitki türlerini keşfetmek amacıyla müze tarafından özel olarak hazırlanan botanik albümü tamamlayan çocuklar, uygulamalı öğrenme deneyimi yaşadı.

Program sonunda tüm katılımcılara katılım sertifikaları takdim edildi.

Kültürel farkındalık ile doğa bilincini bir araya getiren etkinlik, çocukların hem akademik hem de yaratıcı gelişimlerine katkı sağlarken, farklı ülkelerden gelen aileler arasında sosyal etkileşimi de güçlendirdi.

Kaynak: Haberler.com
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Bir dönemin efsanesi Gülşen Bubikoğlu'nun son hali

Son halini merak edenler için fotoğraf paylaştı

Kadın çalışanın karşısına geçip kendini tatmin etti

Kadın çalışanın karşısına geçip kendini tatmin etti
1.5 saatte servet kazandı

1.5 saatte servet kazandı

Hantavirüslü gemiden inen Ruhi Çenet önce düğüne gitti sonra karantinaya girdi! Tepkiler çığ gibi

Hantavirüslü gemiden inip düğüne giden Ruhi Çenet'e tepkiler çığ gibi
Bir dönemin efsanesi Gülşen Bubikoğlu'nun son hali

Son halini merak edenler için fotoğraf paylaştı

Kıraathane görünümlü kumarhane! Kadınları kullanıp çiftçileri borçlandırmışlar

Çiftçilerin kabusu olan kadınlar! Neyse ki ekipler gerekeni yaptı

İşte Özgür Özel tarafından Burcu Köksal'a atıldığı konuşulan tek cümlelik mesaj

İşte Özgür Özel'in Burcu Köksal'a attığı tek cümlelik mesaj