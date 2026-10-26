İstanbul Veteriner Hekimleri Odası’nda yeni dönem! Ahmet Yavuz Karaca yönetimi göreve başladı

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle

İstanbul Veteriner Hekimleri Odası’nın yeni yönetimi, yayımladığı basın bildirisiyle yeni dönemdeki önceliklerini paylaştı. Oda, basın kuruluşlarıyla açık ve şeffaf bir iletişim kurmayı hedeflediğini açıkladı.

YENİ YÖNETİMİN ÖNCELİKLERİ

Odanın açıklamasında, yeni yönetimin önceliklerinin veteriner hekimlik mesleğinin saygınlığını güçlendirmek, meslektaşların hak ve menfaatlerini korumak olduğu belirtildi. Hayvan sağlığı, halk sağlığı, gıda güvenilirliği ve çevre sağlığı konularında toplumsal farkındalığın artırılmasının da öncelikler arasında yer aldığı ifade edildi.

Açıklamada, veteriner hekimliğin hayvan sağlığının yanı sıra insan sağlığının korunması, hayvanlardan insanlara bulaşan zoonotik hastalıklarla mücadele ve güvenilir gıdaya erişim açısından önemli sorumluluklar üstlendiği vurgulandı.

BASINA İŞ BİRLİĞİ ÇAĞRISI

Yeni dönemde basın kuruluşlarıyla açık, şeffaf ve karşılıklı güvene dayalı bir iletişim ve iş birliği geliştirmeyi hedeflediklerini belirten Oda, şu ifadelere yer verdi:

“Mesleğimizi ve toplum sağlığını ilgilendiren konularda basın mensuplarımızın doğru, güncel ve bilimsel bilgiye ulaşabilmeleri için Odamızın bilgi ve birikimini paylaşmaya hazırız. İstanbul Veteriner Hekimleri Odası olarak basın mensuplarımızı yalnızca çalışmalarımızı kamuoyuna duyuran değil, toplumun doğru bilgilendirilmesine katkı sağlayan önemli paydaşlarımız olarak görüyoruz.”

Kaynak: Haberler.com