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İstanbul'un fethi resmi tatil mi? 29 Mayıs Çarşamba yarım gün mü, tam gün mü tatil? Bugün resmi tatil var mı?

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İstanbul'un fethi resmi tatil mi? Sorusu araştırılıyor ve merak konusu oluyor. Peki, İstanbul'un fethi resmi tatil mi? 29 Mayıs Çarşamba yarım gün mü, tam gün mü tatil? Bugün resmi tatil var mı?

İstanbul'un fethi resmi tatil mi? Sorusu, merak edilmekte ve arama motorları üzerinde birçok vatandaş tarafından araştırılmakta olan sorular arasında yerini alıyor. Zaman zaman özel günlerde resmi tatil olup, olmadığının detayları arama motorları üzerinde vatandaşlar tarafından araştırılmaktadır. Peki, İstanbul'un fethi resmi tatil mi? 29 Mayıs Çarşamba yarım gün mü, tam gün mü tatil? Bugün resmi tatil var mı?

İSTANBUL'UN FETHİ RESMİ TATİL Mİ?

29 Mayıs İstanbul'un Fethi, resmi tatiller arasında yer almamaktadır. 29 Mayıs Çarşamba İstanbul'un fethi resmi tatil olarak kabul edilmemektedir. Buna göre bugün tam gün işleyiş olağan şekilde devam edecek ve herhangi bir tatil uygulanmayacaktır.

İSTANBUL'UN FETHİ TOPLU TAŞIMA ÜCRETSİZ Mİ?

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB), İstanbul'un fethinin yıldönümü olan 29 Mayıs'ta, kişiselleştirilmiş İstanbulkart sahiplerine, İBB'ye bağlı toplu taşıma araçlarının ücretsiz olacağını duyurdu. Bu özel gün için yapılan bu jest, İstanbulluların rahat ve ücretsiz ulaşım sağlamalarına olanak tanıyacak. İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nden henüz resmi bir açıklama yapılmadı. Geçtiğimiz yıllarda 29 Mayıs'ta toplu taşıma ücretsiz olmuştu. Buna göre 29 Mayıs Çarşamba Metrobüs, otobüs, metro ücretsizdir.

Emir Ceran
Emir Ceran
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