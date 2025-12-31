İstanbul'un 3 ünlü mekanına bir ay kapatma cezası

İstanbul'da uyuşturucu soruşturmalarıyla gündeme gelen Kütüphane, Bebek Otel ve Amaya adlı işletmeler hakkında kapatma kararı alındı. İstanbul Valiliği, emniyet birimlerinin hazırladığı raporlar doğrultusunda suç işlendiği tespit edilen bu adreslerin 1 ay süreyle faaliyetten men edilmesine hükmetti.

GİZLİ BİR KAPIDAN GİRİLİYORDU

Edinilen bilgilere göre özellikle Etiler'de bir restoranın üst katında, kitaplık görünümlü gizli bir kapıdan girildiği öne sürülen ve "mahremiyet" vurgusuyla bilinen Kütüphane isimli mekân, yürütülen soruşturmanın kritik noktalarından biri haline geldi.

SUÇ MAHALLİ OLARAK KULLANILMIŞ

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın talimatıyla derinleştirilen incelemelerde, söz konusu lüks işletmelerin suç mahalli olarak kullanıldığına dair tespitlerin yer aldığı belirtildi.

MEKANLARDA UYUŞTURUCU MADDE BULUNDU

Operasyonlarda yapılan aramalarda Amaya'da yaklaşık 1 gram kokain, Bebek Otel'de ise yaklaşık 2 gram kokain ile likit esrar olduğu değerlendirilen maddeler ele geçirildi. Ayrıca uyuşturucu kullanma aparatları ve uyuşturucu bulaşığı olduğu değerlendirilen çeşitli materyallerin bulunduğu aktarıldı.

Valilik, tespitler doğrultusunda Kütüphane, Bebek Otel ve Amaya hakkında 1 ay süreyle kapatma kararı verildiğini duyurdu.