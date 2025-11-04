İstanbul SİLİVRİ su kesintisi! 4-5 Kasım İSKİ Silivri su kesintisi ne zaman bitecek, sular ne zaman gelecek?
İSKİ Silivri su kesintisi ne zaman bitecek sorusu araştırılmakta. İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi (İSKİ) 4 Kasım günü İstanbul'da su kesintisi yaşanacak ilçeleri duyurdu. Su kesintisi Silivri ilçesinde bugün belirli saat aralığında etkili olacak. Peki, sular ne zaman, saat kaçta gelecek? İşte İSKİ 4 Kasım İstanbul Silivri su kesintisi saatleri...
SİLİVRİ SU KESİNTİSİ
İSKİ Silivri su kesintisi listesi açıklandı:
Etkilenen Mahalle: FATİH SİLİVRİ MAH.
Arıza Açıklaması: İÇME SUYU HATLARINDA MEYDANA GELEN ARIZA SEBEBİYLE 400 MM ÇAPLI ANA İSALE HATTI ARIZASI
Başlama Tarihi: 04.11.2025 10:00:17
Tahmini Bitiş Tarihi: 4.11.2025 22:00
Detaylı Bilgi İçin: ALO 185