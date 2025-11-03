İstanbul SARIYER su kesintisi! 3-4 Kasım İSKİ Sarıyer su kesintisi ne zaman bitecek, sular ne zaman gelecek?

Sarıyer su kesintisi bilgileri paylaşıldı. İSKİ su kesintisi ne zaman bitecek sorusu araştırılmakta. İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi (İSKİ) 3 Kasım günü İstanbul'da su kesintisi yaşanacak ilçeleri duyurdu. Peki sular ne zaman, saat kaçta gelecek? İşte İSKİ 3 Kasım İstanbul su kesintisi saatleri...

SARIYER SU KESİNTİSİ

İSKİ Sarıyer su kesintisi listesi açıklandı:

Etkilenen Mahalle: BÜYÜKDERE MAH.

Arıza Açıklaması: İÇME SUYU HATLARINDA MEYDANA GELEN ARIZA SEBEBİYLE BASINÇ DÜŞÜKLÜĞÜ

Başlama Tarihi: 03.11.2025 17:06:40

Tahmini Bitiş Tarihi: 04.11.2025 00:00

Detaylı Bilgi İçin: ALO 185