İstanbul SARIYER su kesintisi! 3-4 Kasım İSKİ Sarıyer su kesintisi ne zaman bitecek, sular ne zaman gelecek?
İSKİ Sarıyer su kesintisi ne zaman bitecek sorusu araştırılmakta. İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi (İSKİ) 3 Kasım günü İstanbul'da su kesintisi yaşanacak ilçeleri duyurdu. Su kesintisi Sarıyer ilçesinde bugün belirli saat aralığında etkili olacak. Peki, sular ne zaman, saat kaçta gelecek? İşte İSKİ 3 Kasım İstanbul Sarıyer su kesintisi saatleri...
SARIYER SU KESİNTİSİ
İSKİ Sarıyer su kesintisi listesi açıklandı:
Etkilenen Mahalle: BÜYÜKDERE MAH.
Arıza Açıklaması: İÇME SUYU HATLARINDA MEYDANA GELEN ARIZA SEBEBİYLE BASINÇ DÜŞÜKLÜĞÜ
Başlama Tarihi: 03.11.2025 17:06:40
Tahmini Bitiş Tarihi: 04.11.2025 00:00
Detaylı Bilgi İçin: ALO 185