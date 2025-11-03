Haberler

İstanbul SARIYER su kesintisi! 3-4 Kasım İSKİ Sarıyer su kesintisi ne zaman bitecek, sular ne zaman gelecek?

İstanbul SARIYER su kesintisi! 3-4 Kasım İSKİ Sarıyer su kesintisi ne zaman bitecek, sular ne zaman gelecek?
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

İSKİ Sarıyer su kesintisi ne zaman bitecek sorusu araştırılmakta. İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi (İSKİ) 3 Kasım günü İstanbul'da su kesintisi yaşanacak ilçeleri duyurdu. Su kesintisi Sarıyer ilçesinde bugün belirli saat aralığında etkili olacak. Peki, sular ne zaman, saat kaçta gelecek? İşte İSKİ 3 Kasım İstanbul Sarıyer su kesintisi saatleri...

Sarıyer su kesintisi bilgileri paylaşıldı. İSKİ su kesintisi ne zaman bitecek sorusu araştırılmakta. İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi (İSKİ) 3 Kasım günü İstanbul'da su kesintisi yaşanacak ilçeleri duyurdu. Peki sular ne zaman, saat kaçta gelecek? İşte İSKİ 3 Kasım İstanbul su kesintisi saatleri...

SARIYER SU KESİNTİSİ

İSKİ Sarıyer su kesintisi listesi açıklandı:

Etkilenen Mahalle: BÜYÜKDERE MAH.

Arıza Açıklaması: İÇME SUYU HATLARINDA MEYDANA GELEN ARIZA SEBEBİYLE BASINÇ DÜŞÜKLÜĞÜ

Başlama Tarihi: 03.11.2025 17:06:40

Tahmini Bitiş Tarihi: 04.11.2025 00:00

Detaylı Bilgi İçin: ALO 185

İstanbul SARIYER su kesintisi! 3-4 Kasım İSKİ Sarıyer su kesintisi ne zaman bitecek, sular ne zaman gelecek?

Onur BAYRAM
Haberler.com / Gündem
AİHM, Türkiye'nin Selahattin Demirtaş'ın tahliyesine yaptığı itirazı reddetti

AİHM'den Türkiye'nin "Selahattin Demirtaş" başvurusuna yanıt
Davutoğlu'na açıkça sorduk: Erdoğan sizi yanında ister mi?

Davutoğlu'na açıkça sorduk: Erdoğan sizi yanında ister mi?
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Zam yağmuru beklenirken Bakan Şimşek'ten sürpriz 'indirim' mesajı

Zam haberleri art arda gelirken Bakan Şimşek'ten sürpriz mesaj
Ters kelepçe taktılar! Fenerbahçe ve Beşiktaş'ın eski yıldızı tutuklandı

Fenerbahçe ve Beşiktaş'ın eski yıldızı böyle tutuklandı
Konyaspor'da Recep Uçar ile yollar ayrıldı

Süper Lig ekibi, ünlü teknik adamla yollarını ayırdı
Süper Lig'de bugün oynanan 3 maçta yalnızca 2 gol atıldı

Ligde oynanan 3 maçtaki atılan gol sayısı 'Biz ne izliyoruz?' dedirtti
Zam yağmuru beklenirken Bakan Şimşek'ten sürpriz 'indirim' mesajı

Zam haberleri art arda gelirken Bakan Şimşek'ten sürpriz mesaj
Nihal Menzil mütevazı apartman dairesinde huzurlu bir yaşam sürüyor

Usta oyuncu mütevazı apartman dairesinde torunuyla yaşıyor
Galatasaray'a Barış Alper'den kötü haber! Ellerindeki paradan da olabilirler

Barış Alper'den kötü haber! Ellerindeki paradan da olabilirler
Bir dönemin en ünlü spikerlerindendi! Annesini bıçaklayarak öldürdü

Bir dönemin en ünlü spikerlerindendi! Kan donduran suçtan hapse düştü
Sudan'ı kan gölüne çeviren Ebu Lulu: 2 bin kişiyi öldürdüm, daha fazlasını da öldüreceğim

"2 bin kişiyi öldürdüm, daha fazlasını da öldüreceğim"
Galatasaray'da kadro değişiyor! Yıldız isim yeniden ilk 11'e dönüyor

Kadroyu değiştiriyor! Yıldız isim yeniden 11'e dönecek
Kabine sonrası Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Özel'e sert sözler

Erdoğan'dan Kabine sonrası sert çıkış: Özel'e şans tanımıştık ama...
Büyük sürpriz: Chamberlain geri döndü

Chamberlain geri döndü
Memura şimdiden zam göründü! İşte öğretmen, doktor, hemşire ve polisin yeni maaşı

Şimdiden zam göründü! İşte öğretmen, doktor ve polisin yeni maaşı
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.