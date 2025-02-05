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İstanbul okullar tatil mi? SON DAKİKA 6 Şubat Perşembe İstanbul'da okul yok mu (İstanbul Valiliği Açıklaması)?

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Meteoroloji Genel Müdürlüğü, yeni haftanın hava durumu tahminlerini paylaştı. Kar yağışı ve dondurucu soğuk hava koşullarının ülke genelinde etkili olmaya devam edeceği belirtildi. Vatandaşlar, olası don ve buzlanmaya karşı tedbirli olmaları konusunda uyarıldı. İstanbul okullar tatil mi 6 Şubat Perşembe?

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, yeni haftanın hava durumu haritasını yayınladı. Türkiye genelinde kar yağışı, sağanak ve dondurucu soğuk hava etkisini sürdürüyor. Vatandaşlar mevsim normallerinin altında seyreden hava sıcaklıkları ve olumsuz hava koşullarına karşı uyarıldı. İstanbul okullar tatil mi? SON DAKİKA 6 Şubat Perşembe İstanbul'da okul yok mu (İstanbul Valiliği Açıklaması)?

İSTANBUL HAVA DURUMU!

İstanbul okullar tatil mi? SON DAKİKA 6 Şubat Perşembe İstanbul'da okul yok mu (İstanbul Valiliği Açıklaması)?


METEOROLOJİ UYARDI

Yapılan son meteorolojik değerlendirmelere göre, 4 Şubat 2025 Salı gününden itibaren hava sıcaklıklarının kuzey ve batı kesimlerde, 5 Şubat 2025 Çarşamba gününden itibaren de iç ve doğu kesimlerde hissedilir derecede (6 ila 12 derece) azalarak ülkemiz genelinde mevsim normallerinin altına ineceği tahmin ediliyor.

Soğuk havanın, kuzey yönlerden kuvvetli olarak esmesi beklenen rüzgârlarla birlikte, Salı gününden itibaren 1 haftalık periyotta etkisini sürdürmesi bekleniyor. Ayrıca söz konusu periyotta ülkemizin kuzey iç ve doğu kesimlerinde kar yağışlarının görüleceği tahmin edilmektedir.

Meydana gelebilecek kar yağışı ile buzlanma ve don olaylarına karşı Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün tahmin, meteorolojik değerlendirme ve erken uyarıların takip edilmesi önem arz etmektedir.

Bazı illerimizde Salı gününden itibaren gerçekleşmesi beklenen günün en yüksek ve en düşük hava sıcaklıklarının aşağıda belirtilen değerlere kadar düşmesi bekleniyor.

Yapılan son değerlendirmelere göre; bugün akşam saatlerinden itibaren Marmara'nın doğusunda etkisini arttırması beklenen kar yağışlarının Kocaeli, Sakarya, Yalova ve Bursa'da aralıklı ve yerel olmak üzere kuvvetli, yüksek kesimlerinde yer yer yoğun (5-10 cm, 200-300 metre rakım üzeri yükseklerinde 20 cm üzeri) olması beklendiğinden ulaşımda aksamalar, buzlanma ve don gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.

YARIN OKULLAR TATİL Mİ 6 ŞUBAT PERŞEMBE?

6 Şubat Perşembe günü yarın için İstanbul Valiliğinden henüz tatil duyurusu gelmedi.

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Osman DEMİR
Osman DEMİR
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