İstanbul İSKİ su kesintisi! 6-7 Kasım İstanbul'da su kesintisi ne zaman bitecek, sular ne zaman gelecek?
İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi (İSKİ) 6 Kasım günü İstanbul'da su kesintisi yaşanacak ilçeleri duyurdu. İstanbul'da bugün bazı ilçelerde belirli saat aralığında su kesintisi yaşanacak. Peki sular ne zaman, saat kaçta gelecek? İşte İSKİ 6 Kasım İstanbul su kesintisi saatleri...
İstanbul su kesintisi olan yerler yayınlandı. İSKİ su kesintisi ne zaman bitecek sorusu araştırılmakta. İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi (İSKİ) 6 Kasım günü İstanbul'da su kesintisi yaşanacak ilçeleri duyurdu. Peki sular ne zaman, saat kaçta gelecek? İşte İSKİ 6 Kasım İstanbul su kesintisi saatleri...
İSTANBUL SU KESİNTİSİ 6 KASIM
Güncel İstanbul su kesintileri için İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi (İSKİ) internet sitesi üzerinden bulunduğunuz ilçeyi seçip bölgenizdeki İSKİ su kesintileri hakkında bilgi sahibi olabilirsiniz.
BAŞAKŞEHİR
Etkilenen Mahalle: İKİTELLİ OSB.
Arıza Açıklaması: İÇME SUYU HATLARINDA MEYDANA GELEN ARIZA SEBEBİYLE 100 MM ÇAPLI ŞEBEKE HATTI ARIZASI
Başlama Tarihi: 06.11.2025 12:54:13
Tahmini Bitiş Tarihi: 6.11.2025 21:00
Detaylı Bilgi İçin: ALO 185
BEYKOZ
Etkilenen Mahalle: ORTAÇEŞME MAH.
Arıza Açıklaması: İÇME SUYU HATLARINDA MEYDANA GELEN ARIZA SEBEBİYLE 100 MM ÇAPLI ŞEBEKE HATTI ARIZASI
Başlama Tarihi: 06.11.2025 09:36:29
Tahmini Bitiş Tarihi: 6.11.2025 18:00
Detaylı Bilgi İçin: ALO 185
KÜÇÜKÇEKMECE
Etkilenen Mahalle: KARTALTEPE MAH
Arıza Açıklaması: İÇME SUYU HATLARINDA MEYDANA GELEN ARIZA SEBEBİYLE 100 MM ÇAPLI ŞEBEKE HATTI ARIZASI
Başlama Tarihi: 06.11.2025 13:33:27
Tahmini Bitiş Tarihi: 6.11.2025 19:00
Detaylı Bilgi İçin: ALO 185