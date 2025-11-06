İstanbul İSKİ su kesintisi! 6-7 Kasım İstanbul'da su kesintisi ne zaman bitecek, sular ne zaman gelecek?

İstanbul su kesintisi olan yerler yayınlandı. İSKİ su kesintisi ne zaman bitecek sorusu araştırılmakta. İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi (İSKİ) 6 Kasım günü İstanbul'da su kesintisi yaşanacak ilçeleri duyurdu. Peki sular ne zaman, saat kaçta gelecek? İşte İSKİ 6 Kasım İstanbul su kesintisi saatleri...

İSTANBUL SU KESİNTİSİ 6 KASIM

Güncel İstanbul su kesintileri için İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi (İSKİ) internet sitesi üzerinden bulunduğunuz ilçeyi seçip bölgenizdeki İSKİ su kesintileri hakkında bilgi sahibi olabilirsiniz.

BAŞAKŞEHİR

Etkilenen Mahalle: İKİTELLİ OSB.

Arıza Açıklaması: İÇME SUYU HATLARINDA MEYDANA GELEN ARIZA SEBEBİYLE 100 MM ÇAPLI ŞEBEKE HATTI ARIZASI

Başlama Tarihi: 06.11.2025 12:54:13

Tahmini Bitiş Tarihi: 6.11.2025 21:00

Detaylı Bilgi İçin: ALO 185

BEYKOZ

Etkilenen Mahalle: ORTAÇEŞME MAH.

Arıza Açıklaması: İÇME SUYU HATLARINDA MEYDANA GELEN ARIZA SEBEBİYLE 100 MM ÇAPLI ŞEBEKE HATTI ARIZASI

Başlama Tarihi: 06.11.2025 09:36:29

Tahmini Bitiş Tarihi: 6.11.2025 18:00

Detaylı Bilgi İçin: ALO 185

KÜÇÜKÇEKMECE

Etkilenen Mahalle: KARTALTEPE MAH

Arıza Açıklaması: İÇME SUYU HATLARINDA MEYDANA GELEN ARIZA SEBEBİYLE 100 MM ÇAPLI ŞEBEKE HATTI ARIZASI

Başlama Tarihi: 06.11.2025 13:33:27

Tahmini Bitiş Tarihi: 6.11.2025 19:00

Detaylı Bilgi İçin: ALO 185