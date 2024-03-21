İstanbul Eyüpsultan Yerel Seçim Anket Sonuçları 2024! Eyüpsultan'da AK Parti mi önde CHP mi?

2024 yerel seçim Eyüpsultan anket sonuçları vatandaşlar tarafından araştırılıyor. Eyüpsultan'da CHP mi önde AK Parti mi sorusuna yanıt aranıyor. İstanbul Eyüpsultan yerel seçim anket sonuçlarında Bülent Özmen mi yoksa Deniz Köken mi önde merak ediliyor. İstanbul Eyüpsultan Yerel Seçim Anket Sonuçları 2024! Detaylar haberimizdedir…

İSTANBUL EYÜPSULTAN 2024 YEREL SEÇİM ANKET SONUÇLARI

12-17 Mart tarihlerinde 1250 kişi ile CATI yöntemiyle (Bilgisayar Destekli Telefonda Anket) yapılan çalışmada katılımcıların yüzde 42,4'ü AK Partili Deniz Köken'i destekledi. CHP'li Bülent Özmen'e oy vereceğini belirtenler ise yüzde 27,2 oldu. İYİ Parti adayı Emel Bilenoğlu ise yüzde 12,1 oranında destek aldı.