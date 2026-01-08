İstanbul'da şiddeti fırtına deniz fenerini devirdi

Meteoroloji'nin "sarı" kodlu uyarısının ardından İstanbul'da şiddetli fırtına ve lodos etkili oldu. Megakentin birçok noktasında çatılardan ve binalardan parçalar koptu, bazı yerlerde ağaçlar devrildi. Etkisini artıran şiddetli fırtına Sarıyer sahilinde hasara yol açtı.

KİREÇBURNU'NDA DENİZ FENERİ DEVRİLDİ

Kireçburnu'nda bulunan deniz feneri, şiddetli rüzgar ve dalgaların etkisiyle dayanamayarak denize devrildi. Sarıyer Life'ın paylaştığı görüntüler olayın vahametini gözler önüne serdi.