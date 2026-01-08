Haberler

İstanbul'da şiddeti fırtına deniz fenerini devirdi

Güncelleme:
İstanbul'u şiddetli fırtına vurdu. Megakentin birçok noktasında çatılar uçtu, ağaçlar devrildi. Sarıyer Kireçburnu'nda bulunan deniz feneri ise fırtınaya dayanamayarak denize devrildi.

Meteoroloji'nin "sarı" kodlu uyarısının ardından İstanbul'da şiddetli fırtına ve lodos etkili oldu. Megakentin birçok noktasında çatılardan ve binalardan parçalar koptu, bazı yerlerde ağaçlar devrildi. Etkisini artıran şiddetli fırtına Sarıyer sahilinde hasara yol açtı.

KİREÇBURNU'NDA DENİZ FENERİ DEVRİLDİ

Kireçburnu'nda bulunan deniz feneri, şiddetli rüzgar ve dalgaların etkisiyle dayanamayarak denize devrildi. Sarıyer Life'ın paylaştığı görüntüler olayın vahametini gözler önüne serdi.

Kaynak: Haberler.com / Yaşam
