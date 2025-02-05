İstanbul'da tempolu ve uzun süreli kar yağışı hala beklemiyoruz fakat şehrin yükseklerinde, Anadolu yakasında Çekmeköy-Ömerli Barajı arasında kalan alanda, Avrupa yakasının iç kesimlerinde kar perşembe akşam olurken örtü yapabilir. İstanbul'da kar tutacak mı? İstanbul kaç cm kar yağacak?

İSTANBUL'DA KAR TUTACAK MI?

İstanbul'da hava sıcaklıkları bir süre 5°C'nin altında hissedilecek. Sabahları ve özellikle rüzgarlı semtlerde hissedilen -2°C'ye kadar düşebilir. Cumartesi sabahı hava biraz yumuşuyor ama bu iki sabah kalın giyinmekte yarar var.

CNN TÜRK Meteoroloji Danışmanı Prof. Dr. Orhan Şen, İstanbul'da bugün öğleden sonra biraz daha fazlalaşacak, alçak semtlerde karla karışık yağmur etkili olacak. Gece ise kara dönüştürecek büyük ihtimalle. Çok kuvvetli bir kar değil ama kar görülecek. Çarşamba, Perşembe ve cuma sabahına kadar bu tür hava devam edecek gibi görünüyor. İstanbul'da yağan kar erimezse 2 santimi geçecek.

Meteoroloji 1. Bölge Müdürlüğü'nün verilerine göre Arnavutköy, Ataşehir, Başakşehir, Beykoz, Beylikdüzü, Çatalca, Çekmeköy, Eyüp, Esenyurt, Gaziosmanpaşa, Kağıthane, Sancaktepe, Sarıyer, Şile, Silivri, Şişli, Sultangazi ve Ümraniye ilçelerinde kar; diğer 21 ilçede ise karla karışık yağmur yağacak.