İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu hakkında 7 yıla kadar hapis istemi

İmamoğlu hakkında siyasi yasak ve 7 yıla kadar hapis istemi
Ethereum ve altcoinlerdeki düşüşü haftalar öncesinden nasıl öngördü?

Ethereum ve altcoinlerdeki düşüşü haftalar öncesinden nasıl öngördü?
Dışişleri Bakanı Fidan'dan Trump'ın Gazze planına sert tepki

Trump'ın Gazze planına Hakan Fidan'dan zehir zemberek yanıt!
Eski ABD Başkanı Joe Biden'dan sürpriz kariyer hamlesi! Trump'ın da diline düştü

Trump'ın da diline düştü! Joe Biden'dan sürpriz kariyer hamlesi

İstanbul'da kar tutacak mı? İstanbul kaç cm kar yağacak?

Haberin videosunu izle
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Türkiye, beklenen soğuk ve yağışlı havanın etkisine girdi. İstanbul'da kar yağışı başladı. Şehrin yüksek bölgelerinde karın perşembe akşamı örtü yapması bekleniyor. Hava sıcaklıklarının bir süre 5°C'nin altında hissedileceği, sabahları ve rüzgarlı semtlerde hissedilen sıcaklığın -2°C'ye kadar düşebileceği belirtildi. CNN TÜRK Meteoroloji Danışmanı Prof. Dr. Orhan Şen, İstanbul'da yağan karın erimezse 2 santimi geçeceğini ifade etti. İstanbul'da kar tutacak mı? İstanbul kaç cm kar yağacak?

İstanbul'da tempolu ve uzun süreli kar yağışı hala beklemiyoruz fakat şehrin yükseklerinde, Anadolu yakasında Çekmeköy-Ömerli Barajı arasında kalan alanda, Avrupa yakasının iç kesimlerinde kar perşembe akşam olurken örtü yapabilir. İstanbul'da kar tutacak mı? İstanbul kaç cm kar yağacak?

İSTANBUL'DA KAR TUTACAK MI?

İstanbul'da hava sıcaklıkları bir süre 5°C'nin altında hissedilecek. Sabahları ve özellikle rüzgarlı semtlerde hissedilen -2°C'ye kadar düşebilir. Cumartesi sabahı hava biraz yumuşuyor ama bu iki sabah kalın giyinmekte yarar var.

CNN TÜRK Meteoroloji Danışmanı Prof. Dr. Orhan Şen, İstanbul'da bugün öğleden sonra biraz daha fazlalaşacak, alçak semtlerde karla karışık yağmur etkili olacak. Gece ise kara dönüştürecek büyük ihtimalle. Çok kuvvetli bir kar değil ama kar görülecek. Çarşamba, Perşembe ve cuma sabahına kadar bu tür hava devam edecek gibi görünüyor. İstanbul'da yağan kar erimezse 2 santimi geçecek.

Meteoroloji 1. Bölge Müdürlüğü'nün verilerine göre Arnavutköy, Ataşehir, Başakşehir, Beykoz, Beylikdüzü, Çatalca, Çekmeköy, Eyüp, Esenyurt, Gaziosmanpaşa, Kağıthane, Sancaktepe, Sarıyer, Şile, Silivri, Şişli, Sultangazi ve Ümraniye ilçelerinde kar; diğer 21 ilçede ise karla karışık yağmur yağacak.

İstanbul'da kar tutacak mı? İstanbul kaç cm kar yağacak?
Osman DEMİR
Osman DEMİR
Haberler.com - Gündem
img

Emeklilere yüzde 20 indirim kampanyası başladı
img

Trump'ın da diline düştü! Joe Biden'dan sürpriz kariyer hamlesi
img

Tartışma yaratan tedavi yöntemi
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Ermenistan'dan tarihi Türkiye açılımı

Ermenistan'dan tarihi Türkiye açılımı
Kar yağışı yurdu esir aldı, 8 ilde okullar tatil edildi

8 ilde okullar tatil edildi
Ferdi Tayfur'un vasiyeti açıklandı! Dikkat çeken isim detayı

Ferdi Tayfur'un vasiyeti açıklandı! Dikkat çeken Tuğçe Tayfur detayı
Batshuayi'den Frankfurt'a indirim

Frankfurt'a gitmek için bakın ne yapmış
Depremde günde ortalama 40 cenaze yıkayan gassaldan tüyler ürperten sözler

Depremde günde 40 cenaze yıkayan gassaldan tüyler ürperten sözler
Sergen Yalçın'ın kardeşi hayatını kaybetti

Genç yaştaki kardeşi hayatını kaybetti

Son Dakika Haberleri

title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.