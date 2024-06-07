İstanbul'da en temiz ve en iyi plajlar hangileri? Heybeliada plajı nerede, nasıl gidilir?

Heybeliada'da denize nerede girilir? Tatil için arayışlar sürerken İstanbul ve çevresinde vakit geçirmek isteyenler en iyi plajları araştırıyor. Heybeliada plajı nerede, nasıl gidilir? İstanbul içinde gidilebilecek plajlar aratılıyor. Tatil için planlar yapan ve İstanbul'da veya çevresinde vakit geçirmek isteyenler, şehrin sunduğu en iyi plajları merak ediyor.

İSTANBUL'DA EN TEMİZ VE EN İYİ PLAJLAR HANGİLERİ?

Kilyos, İstanbul'un Karadeniz kıyısında yer alan bir sahil beldesidir ve şehir merkezine yaklaşık bir saat uzaklıkta yer alıyor.

Florya, İstanbul'un Avrupa Yakası'nda yer alır ve şehir merkezine oldukça yakındır. Güneş Plajı ve Menekşe Plajı gibi yerler, temiz denizi ve güzel kumsalları ile biliniyor.

Büyükada, Prens Adaları'nın en büyüğüdür ve İstanbul'dan vapurla yaklaşık bir saatlik mesafededir. Burada, Aya Nikola Plajı, Yörükali Plajı ve Naki Bey Plajı gibi çeşitli plajlar bulunuyor.

HEYBELİADA PLAJI NEREDE, NASIL GİDİLİR?

Heybeliada'ya İstanbul'dan çeşitli iskelelerden vapur veya deniz otobüsü ile ulaşabilirsiniz. İşte birkaç seçenek:

Şehir Hatları, İstanbul'un farklı noktalarından Heybeliada'ya vapur seferleri düzenlemektedir. Beşiktaş, Eminönü, Kadıköy, ve Bostancı gibi iskelelerden kalkarak Heybeliada'ya ulaşabilirsiniz. Bu seferler genellikle Kabataş, Kınalıada ve Burgazada gibi diğer adalara da uğrar, bu nedenle yolculuk süresi değişiklik gösterebilir. Bostancı'dan Heybeliada'ya ulaşım yaklaşık 30 dakika sürmektedir.