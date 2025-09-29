İstanbul'da deprem mi oldu? SON DAKİKA! 29 Eylül İstanbul'da az önce nerede deprem mi oldu?

İstanbul, sabahın erken saatlerinde meydana gelen depremle sarsıldı. Kısa süreli paniğe yol açan sarsıntı, kentin birçok ilçesinde hissedildi. Depremin ardından sosyal medya kullanıcıları, "Az önce deprem mi oldu?" sorusunu gündeme taşıyarak yoğun bir etkileşim oluşturdu. Vatandaşlar, depremin merkez üssü ve büyüklüğüne dair net bilgilere ulaşmak için AFAD ile Kandilli Rasathanesi'nden gelecek resmi açıklamaları beklemeye başladı. Olayla ilgili tüm detaylar haberimizin devamında.

KANDİLLİ SON DEPREMLER LİSTESİ

Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi, Türkiye genelinde meydana gelen depremleri anlık olarak takip ederek elde ettiği verileri düzenli biçimde kamuoyuyla paylaşmaktadır. Özellikle hissedilen sarsıntıların ardından vatandaşlar, Kandilli'nin resmi internet sitesi üzerinden en güncel deprem bilgilerine ulaşabilmekte; son 500 depreme dair detaylı kayıtlara kolaylıkla erişebilmektedir.

AFAD SON DEPREMLER LİSTESİ

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) Deprem Dairesi, Türkiye genelindeki sismik hareketleri 7 gün 24 saat kesintisiz izleyerek elde ettiği verileri düzenli olarak kamuoyuyla paylaşmaktadır. Bununla birlikte AFAD, afetlere karşı toplumsal farkındalığı artırmak amacıyla çeşitli eğitim programları, seminerler ve bilgilendirme çalışmaları da yürütmektedir.

29 EYLÜL 2025 DEPREM OLDU MU?

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) ile Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi, Türkiye genelinde meydana gelen depremleri anlık olarak takip ederek, elde ettikleri verileri hızlı ve güvenilir şekilde kamuoyunun bilgisine sunmaktadır.