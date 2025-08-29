İstanbul'da deprem mi oldu? SON DAKİKA! 29 Ağustos İstanbul'da az önce nerede deprem mi oldu?

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) ile Kandilli Rasathanesi'nin paylaştığı ilk bilgilere göre, İstanbul'da kısa süre önce bir deprem meydana geldi. Şehrin birçok noktasında hissedilen sarsıntı, vatandaşlarda endişeye neden oldu. Depremin büyüklüğü ve merkez üssüyle ilgili veriler kamuoyuyla paylaşıldı. Ayrıntılar haberimizin devamında.

KANDİLLİ SON DEPREMLER LİSTESİ

Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi, Türkiye genelinde meydana gelen depremleri anlık olarak izleyip elde ettiği verileri düzenli biçimde kamuoyuyla paylaşmaktadır. Özellikle yerel ölçekte hissedilen sarsıntılarla ilgili güncel bilgileri sunan kurum, resmi internet sitesinde son 500 depremin detaylarını yayımlayarak vatandaşların güvenilir kaynaklara ulaşmasını sağlamaktadır.

AFAD SON DEPREMLER LİSTESİ

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) Deprem Dairesi, Türkiye genelinde yaşanan sismik hareketliliği anlık olarak izlemekte ve elde ettiği verileri hızlı ve güvenilir bir şekilde kamuoyuyla paylaşmaktadır. Gelişmiş teknolojik sistemleri sayesinde depremleri eş zamanlı analiz eden kurum, afetlere karşı farkındalık oluşturmayı ve toplumun hazırlıklı olmasını hedeflemektedir.

29 AĞUSTOS 2025 DEPREM OLDU MU?

