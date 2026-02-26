İstanbul'da çatıdan çatıya atlayan maymun ortalığı birbirine kattı
İstanbul Kadıköy'de bir iş yerinde izinsiz olarak beslenen rhesus makak cinsi maymun kaçarak binaların çatılarına tırmandı. Mahallelinin ihbarı üzerine harekete geçen ekipler, balkonlarda dolaşan maymunu yakalayarak koruma altına aldı ve iş yeri sahibine cezai işlem uyguladı.
- İstanbul'un Kadıköy ilçesinde rhesus makak cinsi bir maymun, iş yerinden kaçarak binaların çatı ve balkonlarında gezdi.
- Polis ve ilgili ekipler maymunu yakalayarak koruma altına aldı.
- Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü, maymunun sağlık durumunun iyi olduğunu açıkladı.
İstanbul'un Kadıköy ilçesine bağlı Fikirtepe Mahallesi'nde bulundurulması yasaklı türler arasında yer alan rhesus makak cinsi bir maymun, tutulduğu iş yerinden kaçarak çevredeki binaların çatı ve balkonlarında gezmeye başladı.
KORUMA ALTINA ALINDI
Durumu fark eden vatandaşların ihbarı üzerine bölgeye polis ve ilgili ekipler sevk edildi. Ekipler tarafından yapılan çalışma sonucu makak maymunu saklandığı yerde yakalanarak koruma altına alındı. Maymunu iş yerinde izinsiz olarak bulundurduğu belirlenen kişi hakkında idari işlem uygulandı.
DURUMU İYİ
Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü, konuyla ilgili sosyal medya hesabından paylaşımda bulunarak hayvanın sağlık durumunun iyi olduğu açıkladı.