İSTANBUL CUMA NAMAZI SAATİ: 29 Aralık İstanbul Cuma namazı saat kaçta? İşte İstanbul Cuma namazı saati!

İstanbul'da okunacak olan Cuma ezanı saati, birçok Müslüman tarafından merak ediliyor ve internet üzerinde İstanbul cuma namazı saat kaçta? İstanbul Cuma ezanı ne zaman, saat kaçta okunacak? Soruları ile araştırılıyor. Peki, İstanbul Cuma namazı saat kaçta? İstanbul Cuma selası ne zaman okunacak? 29 Aralık Cuma İstanbul cuma namaz saati!

İSTANBUL CUMA NAMAZI SAATİ 29 ARALIK

29 Aralık Cuma günü, İstanbul için cuma namazı saati 13.11'dir. Ankara için 29 Aralık Cuma saati 12.55'dir. Diğer büyük şehirler için Cuma namazı saatini merak eden kullanıcılar aşağıdaki kısımdan diğer şehirlerin Cuma namazı saatini öğrenebilirler.

29 ARALIK CUMA NAMAZI SAAT KAÇTA?

29 Aralık 2023 Cuma Ezan Vakitleri:

İstanbul Cuma Saati: 13:11

Ankara Cuma Vakti: 12:55

İzmir Cuma Namazı Saati: 13:17

Adana Cuma Namazı Vakti: 12:45

Bursa Cuma Namazı Saati Kaçta? 13:11

Antalya Cuma Kaçta? 13:03

Konya Cuma Vakti Kaçta? 12:56

Diyarbakır Cuma Namazı Ne Zaman? 12:25

Eskişehir Cuma Namazı Kaçta? 13:04

Mersin Cuma Vakti Ne Zaman? 12:48