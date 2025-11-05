İstanbul ÇATALCA su kesintisi! 5-6 Kasım İSKİ Çatalca su kesintisi ne zaman bitecek, sular ne zaman gelecek?
İSKİ Çatalca su kesintisi ne zaman bitecek sorusu araştırılmakta. İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi (İSKİ) 5 Kasım günü İstanbul'da su kesintisi yaşanacak ilçeleri duyurdu. Su kesintisi Çatalca ilçesinde bugün belirli saat aralığında etkili olacak. Peki, sular ne zaman, saat kaçta gelecek? İşte İSKİ 5 Kasım İstanbul Çatalca su kesintisi saatleri...
ÇATALCA SU KESİNTİSİ
İSKİ Çatalca su kesintisi listesi açıklandı:
Etkilenen Mahalle: ELBASAN MAH.
Arıza Açıklaması: İÇME SUYU HATLARINDA MEYDANA GELEN ARIZA SEBEBİYLE ŞEBEKE HATTI DEZENFEKTE EDİLMESİ
Başlama Tarihi: 05.11.2025 13:51:36
Tahmini Bitiş Tarihi: 5.11.2025 17:00
Detaylı Bilgi İçin: ALO 185